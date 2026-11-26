i Diese Österreicher bekommen jetzt Geld vom AMS. (Symbolbild) Sabine Hertel, iStock Große Rückzahlung startet AMS schuldet vielen Arbeitslosen plötzlich viel Geld Rund 135 Millionen Euro muss das AMS zurückzahlen. Mehr als 100.000 Menschen sollen zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erhalten haben. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Menschen, die in den vergangenen Jahren arbeitslos waren, gibt es eine überraschende Nachricht: Das Arbeitsmarktservice muss Geld zurückzahlen. Nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) wurden Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in zahlreichen Fällen falsch berechnet. Das AMS muss deshalb rund 135 Millionen Euro nachzahlen.

Nach Angaben des Arbeitsmarktservice sind mehr als 100.000 Personen betroffen. Die Behörde will die Rückzahlungen automatisch durchführen. Ein eigener Antrag ist nach den bisher veröffentlichten Informationen nicht notwendig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Fehler hängt mit der Berechnung des früheren Einkommens zusammen. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage wurde auch bei Personen ein Arbeitslosenversicherungsbeitrag berücksichtigt, die diesen aufgrund ihres niedrigen Einkommens tatsächlich gar nicht bezahlen mussten. Dadurch fiel die Berechnungsgrundlage niedriger aus. In der Folge erhielten die Betroffenen weniger Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, als ihnen zugestanden wäre.

In einzelnen Fällen können es bis zu 2.500 Euro sein

Die Auswirkungen können je nach Einzelfall unterschiedlich hoch ausfallen. Laut bisherigen Medienberichten liegt die durchschnittliche Nachzahlung bei rund 400 Euro. In einzelnen Fällen können es bis zu 2.500 Euro sein. Der Fehler betrifft Berechnungen über einen längeren Zeitraum, allerdings gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren.

Die Bilder des Tages i ?

Das bedeutet: Nicht jeder, der irgendwann in der Vergangenheit Arbeitslosengeld bezogen hat, erhält automatisch Geld. Entscheidend ist, ob der jeweilige Fall unter das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs fällt und innerhalb des relevanten Zeitraums liegt.

Das AMS hat angekündigt, die betroffenen Fälle selbst zu überprüfen und die Nachzahlungen abzuwickeln. Wer betroffen ist, soll informiert werden. Die Behörde muss dafür zahlreiche frühere Leistungsberechnungen neu beurteilen.

Für Betroffene ist vor allem wichtig, dass sie nicht vorschnell auf vermeintliche Rückzahlungsangebote reagieren oder persönliche Daten an unbekannte Absender weitergeben. Die Abwicklung soll über das AMS erfolgen. Bei Unsicherheit ist eine Nachfrage direkt bei der zuständigen Geschäftsstelle sinnvoll.