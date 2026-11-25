i Nur sechs Prozent wollen uneingeschränkten Zugriff auf Soziale Medien für Kinder. iStock Verbot für Kinder erwünscht TikTok und Co. – die meisten Eltern machen sich Sorgen TikTok, Instagram und Co. sollen für Kinder unter 14 Jahren tabu sein. Eine neue Umfrage zeigt, wie groß die Sorgen der Österreicher sind. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

TikTok, Instagram und Co. sollen von Kindern ferngehalten werden, das fordert eine Mehrheit der Österreicher. Zumindest soll der Zugang zu sozialen Netzwerken für junge Menschen deutlich eingeschränkt werden. Eine am Mittwoch in Wien präsentierte Studie zeigt, wie groß der Wunsch nach strengeren Regeln mittlerweile ist.

Für die repräsentative Studie von Ipsos und der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher wurden im Oktober 800 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: 94 Prozent sprechen sich für Altersgrenzen oder Einschränkungen bei der Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige aus. Nur sechs Prozent wollen keine zusätzlichen gesetzlichen Vorgaben.

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Mehrheit sogar für Verbot unter 16 Jahren

78 Prozent der Befragten befürworten ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Selbst ein Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren findet bei 73 Prozent Zustimmung.

Jeweils 80 Prozent sprechen sich für verpflichtende Jugendschutzfunktionen und strengere Strafen für Plattformen bei Verstößen aus. 76 Prozent wollen klare Zeitlimits für Minderjährige.

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Angst vor Sucht und Mobbing

Die größte Gefahr sehen die Befragten in der Verbreitung von Falschinformationen (85 Prozent). Dicht dahinter folgen die Sorge vor einer möglichen Abhängigkeit und übermäßiger Nutzung (82 Prozent), ungeeignete Inhalte (79 Prozent) sowie Mobbing im Internet, Hass und Beleidigungen (jeweils 77 Prozent).

Zwei von drei Eltern machen sich Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf ihre eigenen Kinder. 71 Prozent der Eltern sind der Meinung, dass die Plattformbetreiber zu wenig für den Jugendschutz tun.

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Besonders gering ist das Vertrauen in die sozialen Netzwerke selbst. Nur jeweils sechs Prozent der Befragten vertrauen TikTok und Snapchat beim Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bei Instagram und Facebook sind es jeweils zehn Prozent, bei YouTube 16 Prozent.

Alterskontrolle mittels ID Austria?

Auch bei der Frage, wie das Alter der Nutzer überprüft werden könnte, gibt es klare Präferenzen: 45 Prozent halten eine Bestätigung durch die Eltern für akzeptabel, 41 Prozent eine Überprüfung mittels Handy-Signatur beziehungsweise ID Austria.

Bis ein Social-Media-Verbot für Kinder in Österreich beschlossen werden kann, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

"Die Bevölkerung wünscht sich eindeutig klare Regeln und einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen. Österreich hat dafür bereits einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt – das geplante Verbot für unter 14-Jährige kann aufgrund europarechtlicher Vorgaben nun aber frühestens ab Ende Juli 2027 beschlossen werden", erklärt Thomas Ruhm von der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher Austria.