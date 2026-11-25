i Bereits im Alter von 14 Jahren wurde eine Syrerin von ihrer Familie verheiratet. AnneMS, istock (Symbolbild) Vier Kinder bekommen Junges Mädchen mit nur 14 Jahren verheiratet Schläge, Zwangsheirat und Morddrohungen: Drei Syrerinnen berichten von ihrem Martyrium. Eine neue Broschüre soll Betroffenen helfen. Von André Wilding 25.11.2026, 07:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihren vier Kindern flüchtete eine Syrerin nach einer erneuten Gewalteskalation zu einer Freundin. Bereits im Alter von 14 Jahren war sie von ihrer Familie verheiratet worden. Jahrelang wurde sie von ihrem Ehemann geschlagen und mit dem Tod bedroht. Sie bekam vier Kinder von ihm.

Einen Tag nach ihrer Flucht suchte die Frau Hilfe beim Frauenzentrum des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Dort wurde umgehend die Wiener Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet. Noch am selben Tag kamen die Mutter und ihre vier Kinder in einem Frauenhaus unter.

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Es ist eines von drei erschütternden Schicksalen, über die das ÖIF-Frauenzentrum gegenüber der "Kronen Zeitung" berichtet. Zum Schutz der Betroffenen werden weder Namen noch das aktuelle Alter der Frauen und ihrer Kinder veröffentlicht.

Ehemann versuchte zweimal, Frau zu töten

Eine weitere Syrerin musste mit 17 Jahren ihre Schulausbildung abbrechen und heiraten. Sie wurde gezwungen, ein Kopftuch zu tragen, und erlebte Gewalt in ihrer Ehe. Im dritten Fall soll der Ehemann sogar zweimal versucht haben, seine Frau zu töten.

Insgesamt haben die drei Frauen elf Kinder. Auch heute noch bestimmt die Angst das Leben der Betroffenen. Einer der Männer droht weiterhin damit, die Kinder nach Syrien zu bringen. Eine der Frauen lebt bereits seit Jahren von ihrem Mann getrennt. Aus Sorge, ihren Aufenthaltstitel zu verlieren, traut sie sich allerdings nicht, die Scheidung einzureichen.

Rund 200 Fälle pro Jahr in Österreich

"Viele Betroffene suchen zunächst aus anderen Gründen Unterstützung und sprechen nicht sofort über eine mögliche Zwangsheirat", erklärt Sonia Koul, Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums, gegenüber der "Krone". Deshalb sei es besonders wichtig, "Vertrauen aufzubauen, aufmerksam zuzuhören und verständlich über die Rechte von Betroffenen aufzuklären".

Schätzungen zufolge werden in Österreich jährlich rund 200 Mädchen und Frauen zwangsverheiratet. Doch das tatsächliche Ausmaß dürfte noch größer sein. "Zusätzlich gehen wir aber auch von einer erheblichen Dunkelziffer aus", warnt Koul in der Tageszeitung.

Besondere Gefahr in den Sommerferien

Mit einer neuen Broschüre unter dem Titel "Zwangsheirat: Sag Nein!" will der ÖIF aufklären und Betroffenen Möglichkeiten aufzeigen, sich zu wehren. Darin finden sich auch Aussagen, mit denen Eltern ihre Töchter unter Druck setzen: "Wenn du nicht heiratest, bist du eine Schande für die Familie." Oder: "Du bist ein Mädchen – du musst tun, was wir sagen."

Das Cover der neuen Broschüre vom ÖIF ÖIF

Wer sich den Forderungen widersetzt, muss mitunter damit rechnen, von der Familie verstoßen oder enterbt zu werden. Auch ein vermeintlicher Familienurlaub kann für Betroffene zur Gefahr werden.

"Gerade in den Sommerferien droht Mädchen, dass sie ins Ausland gebracht werden – oft ohne Rückkehrmöglichkeit", heißt es in der Broschüre. Werden Mädchen zunehmend kontrolliert, dürfen sie das Haus nicht mehr alleine verlassen oder wird ihnen das Handy abgenommen, können das erste Warnsignale sein.

Schulen spielen wichtige Rolle

"Zwangsheiraten erfolgen selten isoliert", betont Koul im "Krone"-Gespräch. Häufig wüssten auch Verwandte von den Plänen, ohne etwas dagegen zu unternehmen.

Umso wichtiger ist es, dass das Umfeld aufmerksam bleibt. Einer ÖIF-Studie zufolge ging fast jede zweite Gefährdungsmeldung bei der Kinder- und Jugendhilfe auf Hinweise von Dritten zurück. Besonders häufig kamen diese aus dem schulischen Umfeld.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

In Österreich darf erst ab 18 Jahren geheiratet werden. Wer einen Menschen zur Ehe zwingt, muss mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren rechnen. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch im Ausland begangene Taten in Österreich strafrechtlich verfolgt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die neue Broschüre enthält zudem einen Notfallplan für gefährdete Mädchen und Frauen. Betroffenen wird unter anderem geraten, ihren Reisepass zu verstecken, wichtige Telefonnummern zu speichern und mit einer Freundin ein Codewort zu vereinbaren, um im Ernstfall unauffällig auf eine Gefahr aufmerksam machen zu können.

Hilfe erhalten Betroffene rund um die Uhr bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555.