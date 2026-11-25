i Ab Februar 2027 müssen Gastronomiebetriebe in Österreich eine neue EU-Vorgabe beachten. monkeybusinessimages, istock (Symbolbild) Ab Februar gültig Neue Regel in Lokalen ändert für Österreicher alles In Österreichs Gastronomie steht eine Änderung bevor: Ab 12. Februar 2027 müssen Lokale mitgebrachte Behälter ihrer Kunden akzeptieren. Die Details. Von André Wilding 25.11.2026, 06:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der eigenen Box zum Mittagessen oder mit dem eigenen Becher zum Kaffeeholen: Was bisher nicht überall möglich war, soll ab Februar 2027 in Österreichs Gastronomie zur Selbstverständlichkeit werden. Grund dafür ist eine neue EU-Vorgabe.

Konkret müssen ab 12. Februar 2027 jene Gastronomiebetriebe, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, ihren Kunden die Verwendung selbst mitgebrachter Behälter ermöglichen. Geregelt wird das durch die EU-Verpackungsverordnung.

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Hinter der Maßnahme steckt das Ziel, die Menge an Verpackungsmüll zu verringern. Ob Kaffee, Suppe oder Salat: Durch den Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen fallen täglich zahlreiche Einwegverpackungen an.

Aufpreis ist verboten

Besonders erfreulich für Kunden: Wer seine eigene Box oder seinen eigenen Becher mitbringt, darf dafür nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden.

Allerdings gibt es Einschränkungen. Auch künftig müssen sich die Gastronomiebetriebe an die geltenden Hygiene- und Gesundheitsvorschriften halten. Eine Verpflichtung, ausnahmslos jeden mitgebrachten Behälter zu befüllen, besteht somit nicht.

EU will Verpackungsmüll reduzieren

Die neue Regelung ist nur ein Teil der umfassenden EU-Verpackungsverordnung. Diese soll dafür sorgen, dass europaweit weniger Verpackungen verbraucht werden, mehr Materialien wiederverwertet werden können und verstärkt auf Mehrweglösungen gesetzt wird. Auch für bestimmte Verpackungsmaterialien und Schadstoffe werden die Vorgaben verschärft.

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Während Österreichs Gastronomen ihre betrieblichen Abläufe an die neuen Anforderungen anpassen müssen, bekommen Konsumenten künftig mehr Wahlfreiheit. Wer sich regelmäßig Essen für unterwegs holt, kann mit der eigenen Box auf unnötige Einwegverpackungen verzichten.