i In der Advent- und Weihnachtszeit steigt die Gefahr von Wohnungsbränden. iStock / Hallgerd Experten warnen Besinnliche Adventzeit? Jetzt steigt die Brandgefahr Was für besinnliche Stimmung sorgen soll, kann schnell zur tödlichen Gefahr werden. In der Adventzeit rechnen Experten mit mehr Wohnungsbränden. Von Österreich Heute 24.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob am Adventkranz, am Weihnachtsbaum oder als Dekoration auf dem Tisch – in den kommenden Wochen werden in vielen österreichischen Haushalten wieder vermehrt Kerzen angezündet. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnt nun vor der damit verbundenen Brandgefahr.

Im vergangenen Jahr kamen in Österreich 46 Menschen bei Bränden ums Leben. Fünf der tödlichen Brandereignisse wurden durch Kerzen ausgelöst, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

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Hohe Dunkelziffer bei Kerzenbränden

"Wir erwarten in den kommenden Monaten einen Anstieg an Wohnungsbränden", erklärt KFV-Geschäftsführerin Johanna Trauner-Karner. Viele kleinere Brände würden von den Betroffenen selbst gelöscht und daher in keiner Brandstatistik aufscheinen.

Wie verbreitet solche Vorfälle sind, zeigt eine Befragung von mehr als 4.100 Personen: 14 Prozent gaben an, bereits einen Brand in den eigenen vier Wänden erlebt zu haben. Österreichweit gehen Experten inklusive Dunkelziffer von deutlich mehr als 500 Bränden durch Kerzen pro Jahr aus.

Kerzenflamme erreicht bis zu 1.400 Grad

Wie schnell aus einer kleinen Flamme eine große Gefahr werden kann, verdeutlicht Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. In der Außenzone könne eine Kerzenflamme Temperaturen von bis zu 1.400 Grad erreichen.

Um Brände zu vermeiden, sollten Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen, auf einem sicheren Untergrund stehen und ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen haben. Eine sichere Alternative sind LED-Kerzen. Auch Rauchmelder und griffbereite, geeignete Löschmittel können im Ernstfall entscheidend sein.

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Was tun, wenn es brennt?

Kleine Entstehungsbrände können unter Umständen mit geeigneten Löschmitteln bekämpft werden, sofern man sich dabei nicht selbst gefährdet. Fettbrände in der Küche dürfen keinesfalls mit Wasser gelöscht werden.

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Hat sich das Feuer bereits ausgebreitet, gilt es, sich und andere Personen umgehend in Sicherheit zu bringen, die Türen zum brennenden Raum zu schließen und die Feuerwehr unter 122 zu alarmieren.

Auch die Versicherungen appellieren, die Warnungen ernst zu nehmen. Allein im vergangenen Jahr wurden 754 Millionen Euro an Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Bränden ausbezahlt. "Versicherungen zahlen wirtschaftliche Schäden, können aber menschliches Leid nicht ersetzen", betont Christian Eltner vom Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs.