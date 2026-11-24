i Der Österreicher wollte 8.800 Zigaretten über die Grenze schmuggeln. APA-Images / AP (Archiv, Symbolbild) 8.800 Zigaretten in Auto Österreicher kassiert Mega-Strafe an Kroatien-Grenze Für einen Österreicher wurde die Einreise nach Kroatien richtig teuer. Zollbeamte entdeckten 8.800 Zigaretten in seinem Auto. Nun muss er zahlen. Von André Wilding 24.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine saftige Geldstrafe hat sich ein Österreicher bei der Einreise nach Kroatien eingehandelt. Der Mann war am 20. November von Bosnien-Herzegowina kommend am Grenzübergang Kordunski Ljeskovac in eine Zollkontrolle geraten.

Bei der Überprüfung des Pkw stießen die kroatischen Zollbeamten auf insgesamt 8.800 Zigaretten. "Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem österreichischen Staatsbürger, der die Ware beim Grenzübertritt nicht deklariert hatte", gaben die Behörden am Montag bekannt.

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Erlaubte Menge um das 44-Fache überschritten

Mit der mitgeführten Menge überschritt der Österreicher die erlaubte Einfuhrmenge von 200 Zigaretten für den Eigenbedarf um das 44-Fache.

Der Vorfall hat für den Mann nun empfindliche finanzielle Konsequenzen. Auch die Zigaretten ist er los.

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"Wegen des Verstoßes gegen das kroatische Verbrauchsteuergesetz wurde gegen den Mann eine Geldstrafe von 9000 Euro verhängt, die Zigaretten wurden beschlagnahmt", heißt es vom kroatischen Zoll.