Eine saftige Geldstrafe hat sich ein Österreicher bei der Einreise nach Kroatien eingehandelt. Der Mann war am 20. November von Bosnien-Herzegowina kommend am Grenzübergang Kordunski Ljeskovac in eine Zollkontrolle geraten.
Bei der Überprüfung des Pkw stießen die kroatischen Zollbeamten auf insgesamt 8.800 Zigaretten. "Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem österreichischen Staatsbürger, der die Ware beim Grenzübertritt nicht deklariert hatte", gaben die Behörden am Montag bekannt.
Mit der mitgeführten Menge überschritt der Österreicher die erlaubte Einfuhrmenge von 200 Zigaretten für den Eigenbedarf um das 44-Fache.
Der Vorfall hat für den Mann nun empfindliche finanzielle Konsequenzen. Auch die Zigaretten ist er los.
"Wegen des Verstoßes gegen das kroatische Verbrauchsteuergesetz wurde gegen den Mann eine Geldstrafe von 9000 Euro verhängt, die Zigaretten wurden beschlagnahmt", heißt es vom kroatischen Zoll.