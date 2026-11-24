i Immer mehr Frauen entscheiden sich in Österreich für eine Karriere beim Bundesheer. Getty Images/iStockphoto Frauen an der Waffe Frauen auf dem Vormarsch – Heer erlebt Wandel Sie führen Soldaten, bedienen schwere Waffen und stellen sich gefährlichen Einsätzen. Beim Heer entscheiden sich immer mehr Frauen für eine Karriere. Von Österreich Heute 24.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Granatwerfer, Panzerabwehrwaffen und schwere Ausrüstung: Was lange als reine Männerdomäne galt, wird beim österreichischen Bundesheer zunehmend auch zur Aufgabe von Frauen. Immer mehr junge Österreicherinnen entscheiden sich freiwillig für den Dienst an der Waffe – und übernehmen dabei sogar das Kommando über ganze Einheiten.

Aktuell dienen 705 Soldatinnen beim Bundesheer. Bei mehr als 13.000 Berufssoldaten entspricht das einem Frauenanteil von rund fünf bis sechs Prozent. Allein 2026 haben sich bereits 248 Frauen für den freiwilligen Grundwehrdienst gemeldet.

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24-Jährige kommandiert rund 100 Männer

Eine von ihnen ist Leutnant Jaqueline Tement (24). Sie führt die rund 100 Soldaten der Kampfunterstützungskompanie des Jägerbataillons 18 in der Obersteiermark – allesamt Männer.

Der Weg dorthin war nicht immer leicht. Vor allem die körperlichen Anforderungen seien eine Herausforderung gewesen, erzählt sie der "Kronen Zeitung". Durch das geringere Körpergewicht könnten etwa lange Märsche mit schwerem Gepäck schwieriger sein. Probleme mit ihren männlichen Kameraden habe sie dagegen nicht erlebt. Besonders wichtig sei für sie die Kameradschaft.

Auch Wachtmeister Marie Ochsenhofer (24) aus dem Burgenland hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Sie schloss ihre Ausbildung als Jahrgangsbeste ab und führt heute eine achtköpfige Jägergruppe.

"Ich bin die einzige Frau in der Einheit, in der ich diene. Ich hatte zuerst ordentlich Respekt, wurde aber sehr gut aufgenommen und musste mich wie alle gleich beweisen", sagt sie.

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"Risiko, töten zu müssen"

Dass der Soldatenberuf auch lebensgefährlich werden kann, ist den Frauen bewusst. Leutnant Johanna R. (24) arbeitet als Militärpolizistin in einem spezialisierten Verband. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem Personenschutz und Zugriffe auf Verdächtige. "Mir ist bewusst, dass mein Beruf auch das Risiko mit sich bringt, in einer Situation töten zu müssen oder selbst getötet zu werden", sagt sie.

Auch Major Julia Wenninger (38), die an der Militärakademie in Wiener Neustadt Offiziere ausbildet, sieht angesichts der angespannten Weltlage eine gestiegene Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Ernstfall.

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Zu wenig Platz für Soldatinnen

Doch obwohl sich immer mehr Frauen für eine Militärkarriere interessieren, gibt es weiterhin Hindernisse, berichtet die "Kronen Zeitung". An manchen Kasernen fehlen geeignete Schlaf- und Duschmöglichkeiten. Laut Verteidigungsministerium kann das sogar dazu führen, dass interessierte Frauen ihren Dienst nicht antreten können.

Eine langjährige Soldatin kritisiert zudem, dass Frauen teilweise weit entfernt von ihren männlichen Kameraden untergebracht werden. Das erschwere den Zusammenhalt innerhalb der Einheiten.

Auch Frauenfördermaßnahmen sorgen mitunter für Diskussionen. Bei gleicher Qualifikation können Frauen unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen bei der Besetzung von Stellen bevorzugt werden.

Trotz dieser Herausforderungen berichten die befragten Soldatinnen von guten Erfahrungen mit ihren männlichen Kollegen. Entscheidend sei letztlich nicht das Geschlecht, sondern dass sich alle aufeinander verlassen können.