i K.-o.-Tropfen können unbemerkt in Getränke gemischt werden. Ihr Nachweis war bisher oft nur wenige Stunden möglich iStock / invizbk Neue Hoffnung für Betroffene Durchbruch! K.-o.-Tropfen länger nachweisbar Bisher verschwanden die Spuren von K.-o.-Tropfen oft viel zu schnell. Eine neue Entdeckung könnte das für Betroffene entscheidend ändern. Von Österreich Heute 23.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Werden Menschen heimlich K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt, fehlt ihnen danach oft die Erinnerung. Bis sie wieder zu sich kommen und medizinische Hilfe suchen, ist der Wirkstoff häufig nicht mehr nachweisbar.

Genau das könnte sich jetzt ändern. Forscher haben eine Methode entwickelt, mit der sich die bekannte K.-o.-Substanz GHB noch bis zu 48 Stunden nach der Einnahme nachweisen lässt. Für Betroffene bedeutet das deutlich mehr Zeit, um mögliche Beweise sichern zu lassen.

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Bisher oft zu spät für einen Nachweis

Das Problem: GHB verschwindet besonders schnell aus dem Körper. Im Blut ist die Substanz meist nur etwa sechs Stunden nachweisbar, im Urin rund zwölf Stunden.

Wer erst am nächsten Tag zur Polizei oder ins Krankenhaus geht, erhält deshalb häufig ein negatives Testergebnis. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine K.-o.-Tropfen im Spiel waren. "Wir haben nichts gefunden, aber können GHB auch nicht ausschließen", musste der deutsche Toxikologe Volker Auwärter nach eigenen Angaben bisher oft feststellen, berichten die Nachrichtenagenturen APA und dpa.

Forscher entdecken entscheidende Spur

Der Durchbruch gelang Forschern aus der Schweiz und Dänemark. Sie untersuchten nicht mehr nur den Wirkstoff selbst, sondern einen Stoff, der nach der GHB-Einnahme im Körper entsteht. Dieser sogenannte Biomarker trägt den Namen GHB-Pentose und bleibt wesentlich länger nachweisbar.

In einer klinischen Studie der Universität Aarhus mit 30 Freiwilligen war die Verbindung bei allen Personen, die GHB erhalten hatten, noch nach 48 Stunden im Blut zu finden. Auch Forschende der Universität Zürich bestätigten das Potenzial der Methode anhand von mehr als 2.400 Urinproben.

"Ein richtiger Durchbruch"

Der forensische Toxikologe Volker Auwärter bezeichnet die Ergebnisse als "richtigen Durchbruch". Sein Labor in Freiburg will das Verfahren möglichst rasch bei Verdachtsfällen einsetzen. Laut Auwärter könnte es bereits in wenigen Wochen so weit sein.

Ganz abgeschlossen sind die Untersuchungen allerdings noch nicht. Unter anderem muss geklärt werden, ob der neue Biomarker auch bei der üblichen Lagerung von Blutproben stabil bleibt.

Fest steht: Die neue Methode könnte die Beweissicherung bei Verdacht auf eine Verabreichung von GHB erheblich verbessern. Andere Substanzen, die als K.-o.-Tropfen verwendet werden, werden damit allerdings nicht automatisch erfasst.

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Wichtig: Wer vermutet, K.-o.-Tropfen erhalten zu haben, sollte möglichst rasch medizinische Hilfe suchen und den Verdacht ansprechen. Auch mit der neuen Methode bleibt eine frühzeitige Untersuchung entscheidend.