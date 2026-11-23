i Auch beim Obersten Gerichtshof blitzte der Vater ab. iStock Oberstes Gericht entschied Vater verliert Job – muss Privatschule trotzdem zahlen Ein geschiedener Vater wollte die teure Privatschule seiner Kinder nicht mehr bezahlen. Doch der OGH machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Von Österreich Heute 23.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Job weg, weniger Geld am Konto – doch die Rechnungen bleiben! Ein ehemaliger Unternehmensberater aus Wien wollte nach seiner Frühpensionierung nicht länger für die Privatschule seiner beiden Kinder aufkommen. Schließlich habe er aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf aufgeben müssen. Doch der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied nun: Der Vater muss weiterhin zahlen.

Über 1.000 Euro Schulgeld im Monat

Die beiden Kinder leben nach der Scheidung bei ihrer Mutter und besuchen eine private Waldorfschule. Das kostet ordentlich Geld: Im Schuljahr 2025/26 betrug das monatliche Schulgeld für den Sohn rund 600 Euro, für seine jüngere Schwester knapp 500 Euro. Dazu kommen Kosten für Essen und Schulausflüge.

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Bei der Scheidung vor zehn Jahren hatte sich der Vater verpflichtet, neben dem regulären Kindesunterhalt auch die Privatschule bis zur Matura zu finanzieren. Zuletzt zahlte er für beide Kinder insgesamt mehr als 1.400 Euro Unterhalt. Doch inzwischen hat sich seine finanzielle Situation verändert. Wegen psychischer Probleme musste der ehemalige Unternehmensberater seinen Beruf aufgeben und ging in Frühpension.

Vater wollte Kinder auf öffentliche Schule schicken

Der Mann argumentierte, dass er sich die hohen Schulkosten nicht mehr leisten könne. Seine Kinder hätten zudem "keine besondere Begabung", die eine Privatschule notwendig mache. Eine öffentliche Schule würde seiner Meinung nach völlig ausreichen.

Außerdem sei das alternative Schulkonzept ohnehin nur seiner Ex-Frau wichtig gewesen. Er selbst habe die Vereinbarung damals unter der Voraussetzung unterschrieben, dass sich seine finanziellen Verhältnisse nicht verändern.

Doch bereits die Vorinstanzen ließen diese Argumente nicht gelten. Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen entschied, dass der Vater für jedes Kind zwölfmal jährlich knapp 355 Euro zusätzlich zum Unterhalt an Schulgeld bezahlen muss.

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OGH: Schulwechsel wäre nicht zumutbar

Auch der Oberste Gerichtshof stellte sich gegen den Vater, wie die "Presse" berichtet. Entscheidend sei, dass beide Eltern ursprünglich gemeinsam die Waldorfschule ausgewählt hatten. Außerdem hatte sich der Mann bei der Scheidung ausdrücklich zur Übernahme der Kosten verpflichtet.

Hinzu kommt, dass die Kinder bereits seit Jahren diese Schule besuchen. Ein Wechsel würde laut Gericht nicht ihrem Wohl entsprechen. Besonders beim Sohn, der bereits die elfte Klasse besucht, sei das zu berücksichtigen. Auch die Tochter geht schon in die neunte Klasse.

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So viel Geld bekommt der Vater

Ein weiteres Argument gegen den Vater: Trotz seiner Frühpension erhält er monatlich 3.760 Euro netto. Nach Ansicht der Höchstrichter kann er sich die anteiligen Schulkosten damit weiterhin leisten.

Was bedeutet das für andere Eltern? Der OGH stellte klar, dass Kinder grundsätzlich keinen automatischen Anspruch auf den Besuch einer Privatschule haben. Gibt es eine gleichwertige kostenlose öffentliche Schule, ist diese in der Regel vorzuziehen.

Anders kann es allerdings aussehen, wenn gute Gründe für den Besuch einer Privatschule sprechen – etwa ein besonderes pädagogisches Konzept, ein bereits jahrelanger Schulbesuch oder eine ausdrückliche Vereinbarung der Eltern über die Kostenübernahme.