i Der Polizeikommandant kassierte eine Disziplinarstrafe. iStock Sie hatte ihn abgewiesen Kreuzfahrt mit Schülerin? Polizeilehrer vor Gericht Ein Polizeiausbilder entwickelte Gefühle für eine 28 Jahre jüngere Schülerin. Obwohl sie ihm eine klare Abfuhr erteilte, ließ er nicht locker. Von Österreich Heute 23.11.2026, 21:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er wollte mit ihr auf Kreuzfahrt gehen, doch die Annäherungsversuche kamen ihn teuer zu stehen! Ein Kurskommandant der Polizei entwickelte Gefühle für eine 28 Jahre jüngere Polizeischülerin. Obwohl diese ihm deutlich zu verstehen gab, dass sie kein Interesse hatte, versuchte er weiterhin, ihr näherzukommen. Dafür kassierte der Beamte eine Disziplinarstrafe von 5.000 Euro.

Polizeischülerin erteilte klare Abfuhr

Begonnen hatte alles während der Polizeiausbildung. Der Kurskommandant entwickelte laut Bundesverwaltungsgericht (BVwG) bei Nachhilfestunden und der Beantwortung von Fragen besondere Gefühle für die angehende Polizistin. Während die junge Frau schrieb, streichelte er ihr gegen ihren Willen über den Handrücken. Knapp einen Monat später folgten weitere Annäherungsversuche.

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Noch in der Nacht nach einem Vorfall machte die Polizeischülerin per WhatsApp deutlich, dass sie seine Gefühle nicht erwidere und in Ruhe gelassen werden wolle. Doch bereits am nächsten Tag legte der Kommandant nach. Er schlug ihr eine gemeinsame Kreuzfahrt vor und erklärte, mehr Zeit mit ihr verbringen zu wollen.

5.000 Euro Strafe für Polizeilehrer

Das Bundesverwaltungsgericht wertete die Annäherungen als sexuelle Belästigung und verhängte eine Disziplinarstrafe von 5.000 Euro.

Dabei gelten im Dienst- und Gleichbehandlungsrecht strengere Regeln als im Strafrecht. Für eine sexuelle Belästigung nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz muss nicht zwingend eine intime Körperstelle berührt werden.

Der Polizeilehrer wollte die Entscheidung allerdings nicht akzeptieren und zog vor den Verwaltungsgerichtshof (VwGH).

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Richter soll von "Midlife-Krisen" gesprochen haben

Der Beamte warf dem zuständigen Richter Befangenheit vor. Dieser soll während der Verhandlung von "Midlife-Krisen" gesprochen und ihn mit seinen Gefühlen für die Polizeischülerin konfrontiert haben.

"Ihre Frau ist nicht im Saal, und ich verstehe, dass es Ihnen peinlich wäre, vor ihr einzuräumen, dass Sie sich in Frau C (Anonymisierung durch den VwGH Anm.) verliebt hatten", soll der Richter laut Revision gesagt haben, wie die "Presse" berichtet.

Außerdem habe er angekündigt, die Ehefrau mit den WhatsApp-Nachrichten zu konfrontieren, sollte der Beamte seine Gefühle bestreiten. Ein Geständnis könne sich hingegen strafmildernd auswirken. Der Polizeilehrer sah darin einen unfairen Versuch, ihn zu einem Geständnis zu bewegen.

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Schülerin könnte zusätzlich Geld bekommen

Doch der Verwaltungsgerichtshof ließ den Vorwurf der Befangenheit nicht gelten. Der Beamte habe keine konkreten Umstände aufgezeigt, die Zweifel an der Objektivität des Richters in diesem Fall begründen würden. Damit bleibt die Disziplinarstrafe von 5.000 Euro aufrecht. Das Geld fließt allerdings an den Bund und nicht an die betroffene Frau.

Für die Polizeischülerin gibt es dennoch eine weitere Möglichkeit: Nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz steht ihr für die erlittene persönliche Beeinträchtigung ein Schadenersatz von mindestens 1.000 Euro zu. Diesen müsste sie allerdings selbst geltend machen.