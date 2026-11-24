i iStock Neue Inflationszahlen Heizkosten-Schock! So teuer wird es jetzt für Dich Heizen wird für viele Österreicher zur Kostenfalle. Neue Inflationszahlen zeigen massive Preissprünge bei Heizöl und Gas. Von Österreich Heute 24.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kalte Jahreszeit ist da und ausgerechnet jetzt sorgen die Heizkosten für einen gewaltigen Preisschock. Wer seine Wohnung mit Öl oder Gas warm hält, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Heizöl: Die Preise sind innerhalb von zwölf Monaten um satte 70 Prozent gestiegen.

Das zeigen die neuesten Inflationszahlen der Statistik Austria, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach lag die Teuerung im Oktober 2026 bei 3,6 Prozent. Doch bei den Heizkosten fällt der Preisanstieg teilweise um ein Vielfaches höher aus.

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Heizöl um 70 Prozent teurer

Besonders hart trifft es Haushalte, die mit Öl heizen. Heizöl verteuerte sich im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 70 Prozent. Im September hatte das Plus noch 63,1 Prozent betragen.

Das bedeutet: Wer für eine bestimmte Menge Heizöl vor einem Jahr noch 1.000 Euro bezahlt hat, müsste bei einer entsprechenden Preissteigerung nun 1.700 Euro hinlegen. Das sind 700 Euro mehr für dieselbe Menge.

Auch bei Gas gibt es keine Entwarnung. Hier stiegen die Preise im Jahresvergleich um 16,2 Prozent. Noch im September hatte der Anstieg 11,8 Prozent betragen. Der Preisdruck hat sich damit weiter verstärkt.

Auch Fernwärme im Preis gestiegen

Doch nicht nur Öl- und Gasheizungen belasten das Haushaltsbudget. Auch andere Heizformen sind von der Teuerung betroffen.

Wer mit Holz oder anderen festen Brennstoffen heizt, muss durchschnittlich 15,4 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Im September lag der Preisanstieg noch bei 13,1 Prozent.

Auch Fernwärme ist teurer geworden. Die Preise legten im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Immerhin fiel der Anstieg etwas geringer aus als noch im September, als er 6,7 Prozent betragen hatte.

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Insgesamt verteuerte sich die Haushaltsenergie im Oktober um 7,3 Prozent. Einen Monat zuvor hatte das Plus noch bei 4,7 Prozent gelegen.

Strompreise ziehen an

Eine gute Nachricht gibt es zumindest für Stromkunden: Im Vergleich zum Oktober 2025 sind die Strompreise um sieben Prozent gesunken.

Allerdings zeigt der Blick auf die jüngste Entwicklung, dass auch hier die Entlastung nachlässt. Von September auf Oktober 2026 wurde Strom wieder um 2,2 Prozent teurer. Gas verteuerte sich innerhalb dieses einen Monats sogar um 2,8 Prozent.

Die niedrigeren Strompreise hängen unter anderem mit der seit Jänner geltenden Reduzierung der Elektrizitätsabgabe und des Erneuerbaren-Förderbeitrags zusammen.

Zusätzlich wirkt seit April ein Sozialtarif für Haushalte, die von der ORF-Gebühr befreit sind, preisdämpfend. Davon profitieren rund sieben Prozent der Haushalte.

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Wohnen kostet ebenfalls mehr

Neben den Heizkosten müssen viele Österreicher auch für das Wohnen selbst mehr bezahlen. Die Mieten einschließlich Neuvermietungen stiegen im Oktober im Jahresvergleich um durchschnittlich 3,6 Prozent.

Auch die Instandhaltung von Wohnungen wurde teurer. Hier beträgt das Plus 4,3 Prozent.

Besonders deutlich zeigt sich die Belastung beim Blick auf die gesamte Kategorie Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Die Preise stiegen hier um durchschnittlich 4,9 Prozent und damit stärker als noch im September mit 4,3 Prozent.

Inflation bleibt bei 3,6 Prozent

Insgesamt verharrte die Inflation in Österreich im Oktober bei 3,6 Prozent. Gegenüber September stieg das allgemeine Preisniveau nochmals um 0,3 Prozent.

Für Haushalte mit Öl- oder Gasheizung sind die durchschnittlichen Inflationszahlen allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn während manche Lebensmittel inzwischen günstiger geworden sind, steigen ausgerechnet die Kosten für das Heizen besonders kräftig.

Wie stark die Teuerung den einzelnen Haushalt trifft, hängt deshalb auch davon ab, womit die eigenen vier Wände beheizt werden.