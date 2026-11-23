i Kein Hauptgewinn bei EuroDreams, aber: Ein Spieler aus Österreich gewinnt dafür monatlich 2.000 Euro über fünf Jahre. iStock / Getty Images / MarianVejcik 120.000 Euro gewonnen Österreicher kriegt 5 Jahre lang 2.000 Euro ausbezahlt Die Zahlen der EuroDreams-Ziehung vom Montag stehen fest. Ein Gewinn im zweiten Rang geht nach Österreich – 2.000 Euro pro Monat gibt es. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 22:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der EuroDreams-Ziehung am Montag, dem 23. November 2026, wurde der große Traumgewinn nicht geknackt. Dafür darf sich ein Spieler aus Österreich über einen Treffer im zweiten Rang freuen.

Die gezogenen Zahlen lauteten 2, 7, 8, 9, 16 und 24. Die Traumzahl war die 1. Sechs Richtige samt Traumzahl hatte diesmal niemand. Der Hauptgewinn von monatlich 50.000 Euro über 30 Jahre bleibt damit aus.

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Ein Spielteilnehmer tippte allerdings alle sechs Zahlen richtig und gewinnt damit im zweiten Rang monatlich 2.000 Euro für fünf Jahre. Dieser Gewinn geht nach Österreich.

142 Personen hatten fünf Richtige und erhalten jeweils 417,10 Euro. 6.480 Spieler bekommen für vier Richtige jeweils 25,60 Euro. Weitere 85.893 Tipps bringen mit drei Richtigen jeweils vier Euro. 476.696 Spieler erhalten für zwei Richtige jeweils 2,50 Euro.

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So funktioniert EuroDreams

Bei EuroDreams tippst du sechs Zahlen aus einem Zahlenbereich von 1 bis 40 sowie eine zusätzliche Traumzahl aus 1 bis 5. Die Ziehung findet zweimal pro Woche statt, jeweils am Montag und Donnerstag. Entscheidend ist, wie viele deiner sechs Zahlen mit den gezogenen Zahlen übereinstimmen und ob du auch die Traumzahl richtig hast.

Den Hauptgewinn gibt es für sechs Richtige und die richtige Traumzahl. Er beträgt monatlich 50.000 Euro und wird 30 Jahre lang ausgezahlt. Wer alle sechs Zahlen, aber nicht die Traumzahl richtig hat, gewinnt im zweiten Rang monatlich 2.000 Euro für fünf Jahre. Auch mit weniger Treffern sind Gewinne möglich. Die Höhe richtet sich nach der jeweiligen Gewinnklasse.

Ein Tipp kostet in Österreich 2,50 Euro. Du kannst deine Zahlen selbst auswählen oder einen Zufallstipp spielen. Die monatlichen Gewinne werden über den jeweiligen Zeitraum ausgezahlt und nicht als einmalige Gesamtsumme.