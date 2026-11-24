i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Phishing nach Datenlecks Polizei warnt jetzt alle Menschen in Österreich Die Polizei verzeichnet immer mehr Anzeigen wegen Phishing-Nachrichten. Dahinter dürften Datenlecks bei Hotelketten und Tourismusverbänden stecken. Von André Wilding 24.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei verzeichnet derzeit vermehrt Anzeigen im Zusammenhang mit betrügerischen Phishing-Nachrichten. Hintergrund dürften mutmaßliche Datenlecks bei touristischen Verbänden und Hotelketten in den vergangenen Wochen sein.

Immer mehr Betroffene melden derzeit den Erhalt täuschend echt wirkender Phishing-E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder SMS.

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Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die dabei verwendeten Kontaktdaten sowie Buchungsinformationen aus mutmaßlichen Datenlecks stammen, von denen in den vergangenen Wochen touristische Verbände und Hotelketten betroffen waren.

Die unbekannten Tatverdächtigen nutzen diese konkreten Daten gezielt aus, um Vertrauen zu erwecken. Über mitgesendete Links gelangen die Opfer auf gefälschte Webseiten, auf denen sensible Zahlungs- und Zugangsdaten abgegriffen werden sollen.

Präventionstipps der Polizei

- Misstrauen bei Zahlungsaufforderungen: Seien Sie grundsätzlich skeptisch, wenn Sie per E-Mail oder SMS zur erneuten Eingabe von Kreditkartendaten oder zur raschen Überweisung eines Geldbetrages aufgefordert werden – selbst dann, wenn die Nachricht korrekte Buchungsdaten enthält.

- Keine Links anklicken: Öffnen Sie keine Links aus verdächtigen Nachrichten. Rufen Sie die offizielle Webseite des jeweiligen Hotels oder Buchungsportals stets selbstständig über Ihren Browser auf.

- Direkt beim Anbieter rückfragen: Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten das gebuchte Hotel oder den jeweiligen Tourismusverband direkt über die offiziell bekannten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen.

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- Schadensfall melden: Sollten Sie bereits Daten preisgegeben haben, kontaktieren Sie umgehend Ihr Bankinstitut, lassen Sie betroffene Karten sperren und erstatten Sie Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion.