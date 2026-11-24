i Getrennte Rechnungen werden von vielen Restaurants als Belastung empfunden. Getty Images (Symbolbild) Neue EU-Regel für Österreich Box mitbringen – Neue Regel gilt ab Februar in Lokalen Ab Februar 2027 müssen Gastronomiebetriebe in Österreich eine neue EU-Vorgabe beachten. Kunden dürfen Behälter für Speisen und Getränke verwenden. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich sein Mittagessen oder einen Kaffee zum Mitnehmen holt, soll künftig selbst entscheiden können, in welchem Behälter die Bestellung landet.

Ab 12. Februar 2027 gilt eine neue Vorgabe der EU-Verpackungsverordnung, die auch Österreichs Gastronomie betrifft. Betriebe, die Speisen oder Getränke zum Mitnehmen anbieten, müssen es ihren Kunden ermöglichen, eigene Behälter zu verwenden.

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Damit soll unnötiger Verpackungsmüll reduziert werden. Gerade bei Kaffee, Salaten, Suppen oder anderen Take-away-Gerichten fallen täglich große Mengen an Einwegverpackungen an. Wer künftig eine eigene Box oder einen geeigneten Becher mitbringt, soll diese Möglichkeit auch tatsächlich nutzen können.

Keine zusätzlichen Kosten erlaubt

Für die Verwendung der eigenen Behälter dürfen keine zusätzlichen Kosten verrechnet werden. Die Betriebe müssen allerdings weiterhin die geltenden Hygiene- und Gesundheitsvorschriften beachten. Die neue Regel bedeutet daher nicht, dass jedes Lokal jeden beliebigen Behälter unter allen Umständen befüllen muss.

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Die Vorgabe ist Teil einer umfassenden europäischen Verpackungsverordnung. Diese soll den Verpackungsverbrauch in der EU reduzieren, die Recyclingfähigkeit verbessern und Mehrwegsysteme stärken. Neben der neuen Regel für Take-away-Betriebe kommen auch strengere Vorgaben für bestimmte Verpackungsmaterialien und Schadstoffe.

Für Konsumenten bedeutet die Änderung vor allem mehr Möglichkeiten beim Einkauf unterwegs. Wer regelmäßig Essen mitnimmt, kann künftig seine eigene wiederverwendbare Box verwenden und damit Einwegverpackungen vermeiden. Für die Gastronomie bedeutet die Vorgabe hingegen, dass Abläufe und Hygienevorschriften entsprechend angepasst werden müssen.