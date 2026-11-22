Es ist ein großes Diskussionsthema: Viele Kunden fühlen sich genötigt, auch bei Selbstbedienung oder bei einem Take-Away-Kaffee Trinkgeld zu geben.
Genau darüber ärgert sich ein Wiener auf der beliebten Plattform Reddit. Unter dem Titel "Die Trinkgeldsituation in Wien ist völlig außer Kontrolle" macht er seinem Frust Luft.
"Ich gebe gerne Trinkgeld, wenn der Service oder die Ware besonders gut war", erklärt er. Doch dass manche Kartenterminals bereits vor dem Konsum nach einem zusätzlichen Betrag fragen, das geht ihm richtig auf die Nerven.
Besonders stört ihn die Trinkgeldabfrage bei Getränken zum Mitnehmen. "Trinkgeld wenn ich einen Coffee to go nehme?! Und dann auch noch 10%?", schreibt er.
Sein Fazit fällt deutlich aus: "Ihr spinnt doch allesamt."
Mit seinem Ärger ist er nicht allein. In den Kommentaren schildern zahlreiche Nutzer ähnliche Erlebnisse.
Ein Wiener berichtet etwa von einem Brezelstand, an dem er am Karten-Terminal nicht einfach die Null-Euro-Option auswählen konnte. Stattdessen musste er sich durchklicken und anschließend selbst 0,00 Euro eintippen.
Andere Nutzer ziehen eine klare Grenze zwischen Bedienung und Selbstbedienung.
"Zum Mitnehmen 0% Trinkgeld", schreibt einer. Ein anderer erklärt: "Meine Grundregel: Selbstbedienung: kein Trinkgeld, Bedienung: Trinkgeld geben".
Besonders unangenehm finden manche Kunden, dass sie bereits beim Bestellen über das Trinkgeld entscheiden sollen. Ob die Bedienung freundlich war oder das Essen geschmeckt hat, können sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht beurteilen.
Dass das Thema viele Wiener beschäftigt, zeigt auch eine weitere Diskussion auf Reddit.
Dort schildert ein Nutzer, dass er in Lokalen bereits an einem Terminal bestellen und bezahlen musste. Das fertige Essen musste er anschließend selbst bei der Ausgabe abholen.
Trotzdem wurde er beim Bezahlen nach Trinkgeld gefragt.