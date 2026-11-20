i Das Pfandleihe-Unternehmen am Währinger Gürtel ist pleite. APA-Images / KURIER / Gerhard Deutsch Nach 51 Jahren Bank dreht Geldhahn zu – ältestes Pfandhaus ist pleite Nächste Millionenpleite: Das älteste private Pfandhaus Österreichs in Wien steht vor dem Aus. Die Forderungen belaufen sich auf 14 Millionen Euro. Von Wien Heute 20.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten Menschen mit kurzfristigen Krediten versorgt, steckt nun selbst in massiven finanziellen Schwierigkeiten: Über das Vermögen der Erika Martetschläger GesmbH wurde am Donnerstag (19. November) am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt.

Die Pfandleihanstalt am Währinger Gürtel 168 in Wien-Alsergrund blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 1975 gründete Erika Martetschläger das Unternehmen. Nach dem Ende des staatlichen Monopols gehörte es zu den ersten privaten Pfandleihbetrieben Österreichs. Die Gesellschaft in ihrer heutigen Form wurde am 28. November 1988 gegründet.

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Luxusautos als Sicherheit für schnelle Kredite

Anders als klassische Pfandleihhäuser, die vor allem Schmuck, Uhren oder andere Wertgegenstände belehnen, spezialisierte sich Erika Martetschläger auf die Vergabe von Krediten gegen die Verpfändung von Kraftfahrzeugen und Lebensversicherungen.

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Dabei spielten auch teure Luxusautos eine Rolle. Wie der ORF bereits 2022 berichtete, ließen Kunden zunehmend hochwertige Sportwagen statt gewöhnlicher Alltagsautos belehnen. Je nach Vereinbarung konnten Kunden zwischen 30 und 65 Prozent des Fahrzeugwertes als Darlehen erhalten. Bei Lebensversicherungen waren sogar bis zu 80 Prozent des Rückkaufswertes möglich.

Banken drehten den Geldhahn zu

Das Prinzip: Kunden erhalten kurzfristig Geld und stellen dafür einen Vermögenswert als Sicherheit zur Verfügung. Nach vollständiger Rückzahlung des Kredits samt vereinbarter Kosten wird das Pfand wieder freigegeben.

Nun geriet der Kreditgeber selbst in eine finanzielle Schieflage. Als Hauptursache für die Insolvenz nennt das Unternehmen laut AKV Probleme mit den finanzierenden Banken. Demnach habe ein Kreditinstitut bestehende Kreditlinien nicht verlängert. Das habe in weiterer Folge dazu geführt, dass auch eine zweite Bank ihre Kreditlinien fällig stellte.

Zehn Gläubiger fordern 14 Millionen Euro

Die Geschäftsführung versuchte daraufhin, die Insolvenz durch eine außergerichtliche Abwicklung des Unternehmens abzuwenden. Diese Bemühungen blieben allerdings erfolglos. Schließlich musste das Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht antreten.

Die Dimension der Pleite ist beträchtlich: Laut den vorliegenden Unterlagen sind derzeit zehn Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 14 Millionen Euro betroffen. Zum wesentlichen Vermögen des Unternehmens zählen Forderungen aus dem Pfandleihgeschäft sowie Beteiligungen an mehreren Liegenschaften. Wie viel davon tatsächlich verwertet werden kann und welche Quote die Gläubiger am Ende erhalten, ist derzeit noch unklar.

Auswirkungen auf Pfandverträge unklar

Besonders interessant ist die Frage, wie es mit den bestehenden Pfandverträgen weitergeht. Schließlich haben Kunden ihre Fahrzeuge oder Ansprüche aus Lebensversicherungen als Sicherheit für Darlehen eingesetzt.

Welche Auswirkungen das Konkursverfahren auf die einzelnen Verträge hat, hängt von deren konkreter Ausgestaltung und den rechtlichen Verhältnissen ab. Die Insolvenz bedeutet jedenfalls nicht automatisch, dass Kunden ihre verpfändeten Fahrzeuge verlieren. Die weitere Abwicklung der bestehenden Pfandverträge und Sicherheiten muss nun im Rahmen des Konkursverfahrens geklärt werden.

Keine Fortführung geplant

Eine Sanierung oder Fortführung des Traditionsunternehmens ist nach den bisherigen Angaben nicht geplant. Zum Insolvenzverwalter wurde der Wiener Rechtsanwalt Günther Hödl bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 25. Jänner 2027 anmelden. Die Prüfungstagsatzung findet am 8. Februar 2027 statt.