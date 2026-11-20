i Justus (32, links) und Consti (27) bringen mit ihrer Pop-up-Bar "L'Adoro" italienisches Lebensgefühl nach Wien-Josefstadt. Helmut Graf Eis raus, Aperol rein Winter-Hit! Diese Pop-up-Bar serviert Aperol jetzt heiß Fünf Freunde verwandeln einen Eissalon in Wien-Josefstadt in eine italienische Pop-up-Bar. Im "L'Adoro" gibt es einen speziellen Hot-Aperol-Punsch. Von Wien Heute 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo im Sommer Eis verkauft wird, wird jetzt Aperol ausgeschenkt. In der Lerchenfelder Straße 34 in Wien-Josefstadt haben fünf Freunde einen Eissalon während der Winterpause in eine italienische Aperitivo-Bar verwandelt. Noch bis Ende Dezember sorgt das "L'Adoro" für Urlaubsstimmung mitten in Wien.

Die Idee entstand spontan: Mitte Oktober wurde der Mietvertrag unterschrieben, zu Halloween folgte bereits die Eröffnung. "Es war wirklich mega spontan, wir hatten zwei Wochen von der Entscheidung bis zum Aufsperren", erzählen die Betreiber gegenüber "Heute". Hinter dem Lokal stehen fünf langjährige Freunde, darunter zwei Brüderpaare.

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Aperol um 6 Euro, Espresso um 1,50 Euro

Das Konzept orientiert sich an den traditionellen Aperitivo-Bars in Venedig. Auch die Preise können sich sehen lassen: Ein Aperol Spritz kostet 6 Euro, ein Espresso nur 1,50 Euro. "Der Espresso muss immer günstig sein. Das ist die italienische Lebensphilosophie", erklärt Mit-Betreiber Chris.

Auf der Karte stehen außerdem Campari Spritz mit Olive (6 Euro), italienische Weine und Prosecco. Passend zur kalten Jahreszeit gibt es auch eine besondere Winterkreation: den Hot-Aperol-Punsch im 0,25-Liter-Glas (6 Euro). Damit können Gäste den beliebten Aperitif auch heiß genießen. Eine weitere Spezialität sind die Panna-cotta-Shots mit Orangenlikör, Heidelbeercreme und frischem Obers (4 Euro).

Wiener Eissalon wird zur Bar i ?

Koch aus Sternegastronomie tischt auf

Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt. Mit-Betreiber Justus kommt aus der Sternegastronomie und serviert venezianische Cicchetti (3 Euro). Dabei handelt es sich um kleine, unterschiedlich belegte Brothäppchen, die vor dem Servieren kurz angeröstet werden.

Die Bar bietet Platz für 30 bis 40 Gäste, bei großem Andrang sogar für 50. Besonders samstags ist viel los. Das Publikum ist bunt gemischt, von jungen Wienern bis zu älteren Stammgästen aus dem Grätzl.

Am 24. Dezember gibt es Aperitivo

Für die Adventzeit haben die fünf Freunde einiges geplant. Neben Veranstaltungen an den Adventsonntagen soll am 12. Dezember eine befreundete Brauerei aus Kärnten zu Gast sein. Am 24. Dezember wollen die Betreiber außerdem vom Vormittag bis in den Nachmittag geöffnet haben.

Die Pop-up-Bar ist laut den Betreibern vorerst nur bis Ende Dezember geplant. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Wer also mitten im Wiener Winter noch einmal einen Hauch Sommer genießen möchte, sollte bald vorbeischauen.