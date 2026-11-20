i Der Kampf um faire Bezahlung geht weiter: Mit einem Protestlauf wird am Montag in Wien auf die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht. IMAGO/IPON Equal Pay Day in Wien Warum Frauen in Wien ab Montag "gratis" arbeiten Frauen verdienen in Wien um 10,6 Prozent weniger als Männer. Ein ungewöhnlicher Protestlauf macht am Montag auf die Lohnlücke aufmerksam. Von Devlet Orhan 20.11.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, dein Chef sagt dir am Montag: Bis Jahresende bekommst du keinen Cent mehr, arbeiten musst du trotzdem. Was wie ein schlechter Scherz klingt, macht die Lohnlücke in Wien deutlich. Denn Frauen verdienen in der Bundeshauptstadt bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung durchschnittlich 10,6 Prozent weniger als Männer. Umgerechnet entspricht das 39 Tagen, an denen sie rechnerisch gratis arbeiten.

Wie groß der Unterschied tatsächlich ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Ganzjährig vollzeitbeschäftigte Männer verdienen in Wien durchschnittlich 69.451 Euro brutto im Jahr. Frauen kommen hingegen auf 62.112 Euro. Das sind 7.339 Euro weniger. Um auf diese Ungleichheit aufmerksam zu machen, organisiert die Gewerkschaft vida am Montag, 23. November, einen ungewöhnlichen Protestlauf im Sportcenter Donaucity in Wien-Donaustadt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Männer bleiben stehen, Frauen laufen weiter

Auf einer 400 Meter langen Laufbahn starten Frauen und Männer gemeinsam. Nach zwei Dritteln der Strecke ist für die Männer allerdings Schluss. Sie haben ihr symbolisches Einkommensziel bereits erreicht. Die Frauen müssen hingegen weiterlaufen und das letzte Drittel mit zusätzlichen Hindernissen bewältigen.

Kinderwagen, Rollstühle und Staubsauger sollen dabei jene Belastungen darstellen, die Frauen im Berufsleben häufig ausbremsen. Dazu zählen etwa Kinderbetreuung, Haushalt und die Pflege von Angehörigen. Diese unbezahlten Tätigkeiten werden nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen.

Wien liegt unter Österreich-Schnitt

Im österreichweiten Vergleich steht die Bundeshauptstadt noch relativ gut da. Während die Lohnlücke in Wien 10,6 Prozent beträgt, liegt sie österreichweit bei 15,5 Prozent. Der österreichweite Equal Pay Day fiel deshalb bereits auf den 5. November.

Die Gewerkschaft "vida" fordert unter anderem mehr Kinderbetreuungsplätze, eine gerechtere Aufteilung unbezahlter Arbeit und höhere Gehälter in Branchen mit besonders hohem Frauenanteil. Auch mehr Transparenz bei der Bezahlung soll helfen, die Einkommensunterschiede zu verringern.

Die Bilder des Tages i ?

Protestlauf am Montag in Wien

Der Lauf findet am Montag, 23. November, von 13 bis 14 Uhr im Sportcenter Donaucity statt. Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl wird vor Ort erwartet. Mit der Aktion soll sichtbar werden, welche zusätzlichen Hürden Frauen im Berufsalltag bewältigen müssen.

Immerhin hat sich die Situation in Wien in den vergangenen Jahren verbessert: Vor zehn Jahren lag die Einkommenslücke noch bei rund 18 Prozent. Bis zur tatsächlichen Gleichstellung ist es allerdings weiterhin ein weiter Weg.