i Berliner Burger landen in Wien. iStock Gestartet auf WC Kult-Burgerkette kommt nach Wien! Hier öffnet 1. Shop Die Berliner Kultkette Burgermeister eröffnet am 24. November ihre erste Filiale in Wien. Zur Feier gibt es gleich zwei Burger zum Preis von einem. Von Österreich Heute 22.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Burger-Fans stehen Schlange! Eine Kult-Gastrokette aus Berlin kommt jetzt nach Österreich. Am Dienstag, 24. November, eröffnet Burgermeister sein erstes Restaurant in Wien. Zum Start wartet gleich eine besondere Aktion auf die Kunden.

Die erste Austro-Filiale öffnet im Einkaufszentrum Wien Mitte The Mall in der Landstraßer Hauptstraße. Zur Eröffnung gibt es zwei Burger zum Preis von einem.

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Vom Klohäuschen zur Kultkette

Die Geschichte von Burgermeister begann 2006 an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort: in einem ehemaligen öffentlichen Toilettenhäuschen unter den U-Bahn-Gleisen am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg.

Aus dem kleinen Burgerstand wurde eine erfolgreiche Restaurantkette. Mittlerweile betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben 31 Restaurants in Deutschland und zwei in Polen. Jetzt folgt der erste Standort in Österreich.

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Burgermeister setzt auf frisch zubereitete Burger und Zutaten aus eigener Produktion. Die Produkte werden in Berlin hergestellt und nach Wien geliefert.

84 Sitzplätze und über 40 neue Jobs

Das neue Restaurant erstreckt sich über 250 Quadratmeter und bietet Platz für 84 Gäste. Mit der Eröffnung entstehen mehr als 40 Arbeitsplätze.

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Nächste Filiale bereits geplant

Bei einem Restaurant soll es nicht bleiben. Burgermeister will in Österreich weiter expandieren. Auf der offiziellen Standortseite ist bereits eine weitere Wiener Filiale in der Mariahilfer Straße 101 angekündigt. Ein Eröffnungstermin steht dafür noch nicht fest.

Langfristig plant die Burgerkette gemeinsam mit ihrem österreichischen Partner mindestens 20 Standorte im ganzen Land.