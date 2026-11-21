i Für alle Altersgruppen gibt es ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Helmut Graf "X-Factor"-Premiere in Wien KI-Verbot! Das erwartet Fans bei der Vienna Comic Con Samstag und Sonntag lockt die Vienna Comic Con in die Messe Wien. Auf die Besucher warten besondere Premieren, Gaming und neue Erlebnisse. Von Devlet Orhan 21.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Comic Con geht in die nächste Runde. Bei der Veranstaltung treffen sich am 21. und 22. November Fans von Comics, Filmen, Serien, Videospielen und Cosplay in der Messe Wien in Wien-Leopoldstadt. Neben aufwendigen Kostümen und bekannten Künstlern stehen heuer auch einige besondere Programmpunkte auf dem Plan.

"X-Factor"-Premiere

Ein Höhepunkt wartet auf Fans der Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare". Am Sonntag (22.11.) wird eine bisher unveröffentlichte Folge gezeigt. Auch "Star Trek"-Fans dürfen sich freuen: Der Fanfilm "Kobayashi Maru" feiert ebenfalls seine Österreich-Premiere.

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Gaming-Turnier

Für zusätzliche Spannung sorgt ein Turnier im Fußballspiel "EA Sports FC 27". Dabei dürfen Spieler ihre elektronischen Dribbling-Künste unter Beweis stellen und sich eine begehrte Wildcard für das Finale des Red Bull Wings Cup sichern. Diese ermöglicht die Teilnahme am Finale ohne reguläre Qualifikation.

Seltene Pokémon-Karten

Wer wertvolle Pokémon-Karten oder seltene Comics besitzt, kann diese auf der Messe zur professionellen Echtheitsprüfung und Zustandsbewertung einreichen. Die Stücke werden vor Ort entgegengenommen und anschließend von Fachleuten geprüft.

Simpsons-Zeichnerin zeigt ihr Können

Stephanie Gladden, bekannt durch ihre Arbeit an den "Simpsons", zeigt live auf der Bühne, wie ihre Zeichnungen entstehen. Besucher können der Künstlerin dabei direkt über die Schulter schauen.

KI-Verbot für Kunstwerke

Gleichzeitig erhalten erstmals vier österreichische Nachwuchskünstler kostenlose Messestände, um ihre Werke einem großen Publikum zu präsentieren. Eine klare Regel gilt dabei in der sogenannten Artist Alley: KI-generierte Kunstwerke sind nicht erlaubt.

Die Vienna Comic Con startet wieder i ?

Neuer Einlass soll Wartezeiten verkürzen

Eine wichtige Änderung betrifft den Zugang zur Messe Wien. Der bisher notwendige Umtausch der Eintrittskarten gegen sogenannte Badges entfällt heuer. Stattdessen werden die Tickets direkt am Eingang gescannt. Das soll lange Warteschlangen vermeiden und den Besuchern einen schnelleren Zutritt ermöglichen.