i Am Dienstagabend lässt sich ein Supermond am Himmel bestaunen. IMAGO/greatif Spektakel am Nachthimmel Bis zu 30 Prozent heller – heute leuchtet der Supermond Am Dienstagabend lohnt sich ein Blick nach oben. Der Mond kommt der Erde besonders nahe. Von Österreich Heute 24.11.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Dienstagabend in den Himmel blickt, könnte einen besonders prächtigen Vollmond zu Gesicht bekommen. Grund dafür ist der sogenannte Supermond, der größer und heller als gewöhnlich erscheint.

Weil sich der Mond auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde bewegt, verändert sich im Laufe eines Monats auch seine Entfernung zu unserem Planeten. Fällt der Vollmond mit einer besonders geringen Entfernung zur Erde zusammen, spricht man umgangssprachlich von einem Supermond.

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Bis zu 14 Prozent größer

Im Vergleich zu einem besonders weit entfernten Vollmond erscheint der Himmelskörper dabei bis zu 30 Prozent heller und rund 14 Prozent größer, erklärt Astronom Michael Feuchtinger vom Planetarium Wien gegenüber dem ORF.

"Manchmal ist der Mond so groß wie eine Ein-Euro-Münze, manchmal wie eine Zwei-Euro-Münze. Und zwischen diesen beiden Extremen bewegt er sich im Laufe von einem Monat hin und her."

Dann ist die beste Zeit zum Beobachten

Wer das Himmelsspektakel nicht verpassen möchte, sollte bereits bei Sonnenuntergang Ausschau nach dem Mond halten. Ungefähr zu dieser Zeit geht der Himmelskörper auf. Vorausgesetzt, die Wolken spielen mit, bietet sich dann die beste Gelegenheit, den Supermond zu bestaunen.

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Nächster Supermond ausgerechnet am Heiligen Abend

Wer das Schauspiel am Dienstag verpasst, muss sich nicht lange gedulden. Ausgerechnet am 24. Dezember steht der nächste Supermond an. Dann kommt der Himmelskörper unserem Planeten sogar noch ein Stück näher.