i Wolfgang Höllrigl Helmut Graf Wolfgang Höllrigl 1952-2026 Abschied vom Mann, der bei "Heute" Hölli war "Heute" trauert um den langjährigen Chronik-Ressortleiter, Chefreporter und Freund Wolfgang Höllrigl. Er starb im Alter von 74 Jahren in Wien.

Clemens Oistric Von Eva Dichand und 24.11.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich bin dann mal weg. Macht’s weiter gut – und vergesst dabei nicht zu leben" – zwei Sätze nur zur Pension nach einem Leben als Vollblutreporter. "Ich werde nie aufhören, Journalist zu sein", nur zwei Sätze, aber sie gaben sein Lebenscredo wieder.

45 Jahre lang fleißig, unbeugsam, aber mit klaren Prinzipien. "Brich alles, nur nicht dein Wort", gab Wolfgang "Hölli" Höllrigl ganzen Generationen an jungen Reportern mit auf den Weg.

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Montagabend endete sein eigener irdischer Weg im Alter von 74 Jahren nach kurzer Erkrankung.

Karrierestationen bei allen wichtigen Medien

Seine steile Karriere führte ihn zu sämtlichen Medien, die Rang und Namen hatten: Beginnend beim "Profil", dann zum "Kurier", wo er aufdeckte, dass Gerichtsgutachter Heinrich Gross NS-Arzt war, der grausame Experimente an Menschen durchführte. Neun Morde wurden in der Folge angeklagt. Wohl seine wichtigste Recherche.

Vollblut-Reporter: "Hölli" im Interview mit Natascha Kampusch' Vater Ludwig Koch Florian Lems

1979 wurde er ins Gründungsteam des "Wiener" gerufen, später heuerte er bei Kurt Falk an – erst schrieb er bei der "Ganzen Woche", dann in "Täglich alles". Es folgte ein Abstecher ins Fernsehen, zu "Vera", doch das Printgeschäft ließ ihn nicht los. Hölli war im Gründungsteam von "Österreich", wechselte 2011 zu "Heute", wo er bis zur Pension im Jahr 2017 den Jungen zeigte, wie es wirklich geht.

45 Jahre Vollblut-Journalist

Und das tat er bis zuletzt mit großer Leidenschaft, noch mehr Engagement und viel, viel Wiener Schmäh. Mit ihm war jeder Tag Hölli-wood in der Redaktion am Donaukanal im 19. Wiener Bezirk, seiner letzten journalistischen Wirkungsstätte.

Doch vor dem Journalismus hatte der selbst ernannte "alte Nussstrudel" eine andere Abzweigung im Leben genommen: Begonnen hatte er als Fahrschullehrer. Sein Job als Disc-Jockey im legendären "Take 5" brachte ihm später für den Journalismus unbezahlbare Kontakte in die Wiener Halbwelt.

Letzte Lebensjahre mit seiner Familie

Er war nie ein Kind von Traurigkeit, ohne aber abzugleiten. Familienmensch durch und durch. In der Pension begleitete ihn seine treue Hündin "Gioia" auf ausgedehnten Spaziergängen durch Hietzing. Bis zuletzt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Tochter Fiona und Ehefrau Silvia.

Mach’s gut, alter Freund. Adieu.

Herausgeberin Dr. Eva Dichand mit dem gesamten "Heute"-Team