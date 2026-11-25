i Wegen dieser Bilder musste Star-Anwältin Astrid Wagner vor den Obersten Gerichtshof. zVg Erregung wegen Pics im Netz Oben-ohne-Fotos brachten Staranwältin vor Höchstgericht Mit freizügigen Fotos im Netz handelte sich Anwältin Astrid Wagner mächtig Ärger ein. Die Juristin zog deshalb bis vor den Obersten Gerichtshof. Von Österreich Heute 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nackte Schulter brachte Top-Anwältin Astrid Wagner bis vor den Obersten Gerichtshof (OGH)! Weil sich die Juristin auf Instagram und Facebook oben ohne präsentiert hatte, bekam sie Ärger mit der Rechtsanwaltskammer. Doch Wagner ließ sich das nicht gefallen, wehrte sich gegen die Entscheidung – und bekam jetzt von den Höchstrichtern recht.

Freizügige Fotos sorgten für Wirbel

Anstoß war unter anderem ein Foto aus dem Juni 2022, das Wagner auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei veröffentlicht hatte. Darauf waren ihre nackte Schulter und ein Teil ihres Oberkörpers zu sehen. Im April 2024 folgten weitere freizügige Schnappschüsse von einem Wanderausflug.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für den Disziplinarrat war das offenbar zu viel nackte Haut. Die Juristin wurde verurteilt, schließlich müssten Anwälte auch in ihrer Freizeit auf das Ansehen ihres Berufsstandes achten.

Höchstrichter ziehen Ballkleid-Vergleich

Doch der OGH sah die Sache deutlich lockerer. Wagner zeige laut Bescheid auf den Fotos nicht mehr nackte Haut als in einem "rückenfreien Abendkleid". Auch einen Verstoß gegen geltende Anstandsregeln konnten die Höchstrichter nicht erkennen. Was gesellschaftlich als zu freizügig gilt, verändere sich außerdem im Laufe der Zeit.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Urlaubsfotos sind erlaubt

Auch der Vorwurf, Wagner könnte mit ihren freizügigen Schnappschüssen unzulässig Werbung für ihre Kanzlei machen, hielt vor dem Höchstgericht nicht stand. Gewöhnliche Urlaubsbilder vor Seen, Wäldern oder Wiesen seien keine aufdringliche Werbung – auch dann nicht, wenn der Beruf auf dem Profil ersichtlich ist.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Vielmehr müsse ein "zeitgemäßer Umgang" mit sozialen Medien berücksichtigt werden. Private Einblicke im Internet seien mittlerweile gesellschaftlich zunehmend akzeptiert. Die Verurteilung Wagners wegen ihrer freizügigen Fotos wurde aufgehoben.

Für die Star-Anwältin eine "wichtige Entscheidung" im Hinblick auf die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung – und: "Was Männer längst dürfen, dürfen jetzt Frauen auch", sagt sie, wird mit Zuspruch von Juristinnen und Juristen überhäuft und zeigt der Anwaltskammer einmal mehr die kalte Schulter…