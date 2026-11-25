i Die Operation an Christine J. Amrheins Handgelenk wurde ohne Narkose durchgeführt. SRF Puls Keine Schmerzen Hypnose! Ärztin ließ sich ohne Betäubung operieren Kein Betäubungsmittel, keine Narkose: Eine Schweizer Zahnärztin setzte bei einer Operation an ihrer Hand allein auf die Kraft ihrer Gedanken. Von Österreich Heute 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kopfkino statt Narkose! Als der Schweizer Zahnärztin Christine J. Amrhein im April eine Metallplatte aus der Hand operiert werden sollte, verzichtete sie auf jegliche Betäubungsmittel. Stattdessen setzte sie in der Klinik St. Anna in Luzern auf die Kraft ihrer Gedanken. Ein gebürtiger Österreicher sollte ihr dabei helfen, den Schmerz einfach auszublenden.

In Trance unters Messer

Unter der Anleitung des Österreichers begann Amrhein zunächst mit einer Atemhypnose. Schritt für Schritt versetzte Schiermayer die Patientin tiefer in Trance, erzählte ihr eine Geschichte vom Meer. Auch ein eigens von der Zahnärztin ausgewähltes Lied kam bei der Hypnose zum Einsatz.

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Dann gab der österreichische Hypnosetherapeut Christian Schiermayer dem Chirurgen-Team der St.Anna Klinik das Startsignal. Für den Notfall stand eine Narkoseärztin bereit, die jederzeit hätte eingreifen können. Doch dazu kam es nicht. Nach dem Eingriff flossen bei der Medizinerin die Tränen – nicht vor Schmerzen, sondern vor Freude über die geschaffte Operation.

Operation ganz ohne Narkose i ?

Vom Zahnarztstuhl auf den OP-Tisch

Gänzlich neu ist die Technik für die Medizinerin nicht. In ihrer eigenen Zahnarztpraxis setzt Amrhein bereits seit Jahren auf Hypnose – nun nahm sie selbst auf dem OP-Tisch Platz.

"In der eigenen Praxis erlebe ich täglich, wie wirksam Hypnose Angst und Schmerz reduziert. Selbst im Operationssaal auf dem Tisch zu liegen und die Wirkung hautnah ohne Anästhesie zu spüren, war eine tiefgehende Erfahrung", schildert die Patientin. Während des Eingriffs wandte sie jene Techniken an, mit denen sie auch ihren eigenen Patienten Behandlungen ohne medikamentöse Betäubung ermöglicht.

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Auch für Schiermayer war es ein besonderer Moment: Der mittlerweile in der Schweiz lebende Österreicher ließ sich bereits 2018 selbst unter Hypnose operieren, freute sich nun, Amrhein bei ihrer Erfahrung zu unterstützen

Kopfsache statt Schmerzmittel?

Doch wie lässt sich das Gehirn derart austricksen? In der SRF Gesundheitssendung "Puls", die den Eingriff begleitete, wird die Magie dahinter erklärt: Tatsächlich wird unser Schmerzempfinden durch Gedanken, Gefühle und Aufmerksamkeit beeinflusst. Unter Hypnose können Schmerzreize im Gehirn anders verarbeitet und dadurch abgeschwächt werden. Die Patienten bleiben dabei sogar vollständig ansprechbar.

Studien zeigen, dass Hypnose Ängste, Stress und Wundschmerzen deutlich reduzieren kann. Ein Allheilmittel ist sie allerdings nicht: Ob ein Eingriff ohne medikamentöse Betäubung möglich ist, müsse im Einzelfall ärztlich abgeklärt werden.