i Die Begutachtung ist künftig bis zu vier Monate vor dem gelochten Monat möglich. iStock / Getty Images / Hispanolistic 3-2-1-Regel bald Geschichte Neues Pickerl ab Mai 2027: Das müssen Autofahrer wissen Ab 19. Mai 2027 gilt in Österreich beim §57a-Pickerl der neue Rhythmus 4-2-2-2-1 – auch für viele Autos, die bereits auf der Straße sind. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 05:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) verlängert sich der Zeitraum bis zur ersten Überprüfung von drei auf vier Jahre. Danach muss das Auto alle zwei Jahre zur Begutachtung, erst ab dem zehnten Jahr nach der Erstzulassung wird das Pickerl jährlich fällig (4-2-2-2-1).

Das Besondere: Die Umstellung betrifft nicht nur Neuwagen ab Mai 2027, sondern auch bereits zugelassene Pkw, sofern sie zu diesem Stichtag noch unter zehn Jahre alt sind.

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Bisher konnten Autofahrer ihr Pickerl einen Monat vor dem Stichtag sowie bis zu vier Monate danach überziehen.

Mit 19. Mai 2027 dreht sich dieses Fenster komplett um: Die Begutachtung ist künftig bis zu vier Monate vor dem gelochten Monat möglich.

Die bisherige Überziehungsfrist von vier Monaten entfällt ersatzlos. Wer danach ohne gültiges Pickerl erwischt wird, riskiert saftige Strafen und Probleme mit der Versicherung.

Wann die Austauschplakette Sinn ergibt

Wer durch die neue Regelung automatisch ein zusätzliches Jahr Guthaben gewinnt, muss nicht sofort zur Werkstatt fahren – bei einer Kontrolle in Österreich wird der verlängerte Zeitraum anerkannt.

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Anders sieht es bei Fahrten ins Ausland aus: Um Diskussionen mit ausländischen Behörden zu vermeiden, können sich Betroffene eine Austauschplakette holen.

Die Kosten sind gesetzlich gedeckelt: Neben dem reinen Plakettenpreis (rund zwei Euro) darf die Werkstätte dafür maximal zehn Euro Aufwandersatz verlangen.