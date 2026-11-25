Mit der Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) verlängert sich der Zeitraum bis zur ersten Überprüfung von drei auf vier Jahre. Danach muss das Auto alle zwei Jahre zur Begutachtung, erst ab dem zehnten Jahr nach der Erstzulassung wird das Pickerl jährlich fällig (4-2-2-2-1).
Das Besondere: Die Umstellung betrifft nicht nur Neuwagen ab Mai 2027, sondern auch bereits zugelassene Pkw, sofern sie zu diesem Stichtag noch unter zehn Jahre alt sind.
Bisher konnten Autofahrer ihr Pickerl einen Monat vor dem Stichtag sowie bis zu vier Monate danach überziehen.
Wer durch die neue Regelung automatisch ein zusätzliches Jahr Guthaben gewinnt, muss nicht sofort zur Werkstatt fahren – bei einer Kontrolle in Österreich wird der verlängerte Zeitraum anerkannt.
Anders sieht es bei Fahrten ins Ausland aus: Um Diskussionen mit ausländischen Behörden zu vermeiden, können sich Betroffene eine Austauschplakette holen.
Die Kosten sind gesetzlich gedeckelt: Neben dem reinen Plakettenpreis (rund zwei Euro) darf die Werkstätte dafür maximal zehn Euro Aufwandersatz verlangen.