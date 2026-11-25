i iStock Fiese Betrugsmasche 4.000 Euro für 30 Stunden! Traumjob im Netz angeboten Viel Geld für wenig Arbeit: Mit verlockenden Jobangeboten ködern Kriminelle derzeit ihre Opfer. Im schlimmsten Fall droht sogar eine Anzeige. Von Österreich Heute 25.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Jobinserate auf seriösen Jobportalen. In einem aktuellen Fall werden bis zu 4.000 Euro für eine 30-Stunden-Woche versprochen. Ein richtiges Bewerbungsgespräch gibt es nicht, der fertige Arbeitsvertrag wird sofort zugeschickt.

Die vermeintliche Aufgabe: Geld auf dem eigenen Bankkonto empfangen, in Kryptowährungen umwandeln und weiterleiten.

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Vor diesem "Traumjob" warnen derzeit Experten von Watchlist Internet. Denn der Job ist kriminell: Tatsächlich werden die Opfer so für Geldwäsche missbraucht. Vom versprochenen Gehalt sehen sie keinen Cent. Dreist: Die Betrüger verwenden die Daten tatsächlich existierender Unternehmen, um keinen Verdacht zu erregen.

Wieso fällt man auf ein solches unglaubliches Angebot herein? Kriminelle nutzen gezielt die angespannte Lage am heimischen Arbeitsmarkt aus. Knapp 400.000 Arbeitssuchenden stehen laut AMS lediglich 74.000 sofort verfügbare freie Stellen gegenüber. Das Geschäft mit der Hoffnung auf einen neuen Job boomt.

Neue Masche mit PayPal

Auch eine neue Variante bereitet den Internet-Experten Sorgen. Über soziale Netzwerke werben angebliche Großhändler um Mitarbeiter, die bequem von zu Hause aus Geld verdienen wollen.

Dafür sollen sie lediglich ihr privates PayPal-Konto zur Verfügung stellen. 80 Prozent der eingehenden Zahlungen müssen weitergeleitet werden, 20 Prozent dürfen die vermeintlichen Mitarbeiter behalten.

Doch dann kommt das böse Erwachen: Sobald die ursprünglichen Zahler den Betrug bemerken und den Käuferschutz geltend machen, müssen die Opfer das Geld selbst zurückzahlen.

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Sogar mit Kugelschreibern wird gelockt

Auch vermeintlich simple Tätigkeiten wie das Zusammenbauen von Kugelschreibern, das Auffädeln von Ketten oder das Bewerten von Hotels dienen als Köder.

Zunächst wächst das angeblich erarbeitete Guthaben am Bildschirm. Um weitere, besser bezahlte Aufträge zu erhalten, sollen die Opfer dann eigenes Geld einzahlen. Wer sich seinen Verdienst auszahlen lassen will, wird plötzlich mit Gebühren und angeblichen Steuern konfrontiert.

Die Kriminellen treiben das Spiel so lange weiter, bis ihre Opfer kein Geld mehr haben oder den Schwindel durchschauen.

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Fast 1.000 Euro für eine Bewerbung

Selbst wer bereits einen Job hat, ist vor den Betrügern nicht sicher. Falsche Personalvermittler locken mit attraktiven Karrierechancen. Für die Bewerbung seien allerdings spezielle Unterlagen nötig.

Praktischerweise kennen die angeblichen Jobvermittler auch gleich eine Expertin, die diese Dokumente erstellen kann. Kostenpunkt: 695 oder gar 995 Euro. Die geforderten Unterlagen sind allerdings frei erfunden.