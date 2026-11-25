i Die Nächte werden frostiger, graues Wetter bestimmt vielerorts den Alltag. istock (Symbolbild) "Wie das Wetter um Kathrein.." Alte Bauernregel sagt jetzt kompletten Winter voraus Schnee, Frost oder doch milde Temperaturen? Einer alten Bauernregel zufolge soll das Wetter am 25. November einen Ausblick auf den Winter geben. Von André Wilding 25.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Steht uns ein eisiger Winter bevor oder bleiben die großen Schneemengen aus? Wer alten Bauernregeln Glauben schenkt, sollte am 25. November einen besonders genauen Blick auf das Wetter werfen. Denn ausgerechnet dieser Tag soll Aufschluss über die kommenden Monate geben.

Mit dem nahenden Dezember verabschiedet sich der Herbst zunehmend. Die Nächte werden frostiger, graues Wetter bestimmt vielerorts den Alltag. Damit rücken auch wieder jene Bauernregeln in den Fokus, die auf Wetterbeobachtungen aus vergangenen Jahrhunderten beruhen.

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Dieser Lostag soll den Winter vorhersagen

Am 25. November ist der Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandria, auch Kathrein genannt. Um diesen Lostag ranken sich gleich mehrere überlieferte Wettersprüche. Einer der bekanntesten lautet: "Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein".

Doch auch für den ersten Schneefall gibt es eine eigene Bauernregel: "Wenn kein Schneefall auf Kathrein is', auf Sankt Andreas kommt er g'wiss". Demnach soll es spätestens am 30. November, dem Andreastag, schneien.

Sogar Ausblick auf den Frühling

Eine weitere Bauernregel blickt sogar über die kalte Jahreszeit hinaus: "Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt."

Erste Schneefälle in den Gebirgstälern – wo Österreich jetzt weiß ist i ?

Manchen dieser überlieferten Wetterregeln wird durchaus ein statistischer Kern zugeschrieben. Als verlässliche Prognose für den gesamten Winter sollten die alten Sprüche allerdings nicht verstanden werden.

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Die Prognose

Der Mittwoch startet trocken und vor allem Richtung Marchfeld noch sonnig aufgelockert, tagsüber zieht von Süden mittelhohe Wolken auf. In den Niederungen hält sich zudem Nebel, der sich tagsüber allmählich ausbreitet. Im Tagesverlauf frischt lebhafter, kalter Südostwind auf. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +3 Grad.

Am Donnerstag halten sich dichte Wolken und von der Früh weg schneit es leicht. In der Früh ist in den Voralpen vereinzelt und vorübergehend auch noch gefrierender Regen zu erwarten. Im Laufe des Vormittags intensiviert sich der Schneefall von Süden her. Am Nachmittag lässt der Schneefall von ebendort allmählich nach. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost, besonders im Waldviertel ist stellenweise mit Schneeverwehungen zu rechnen. Mit -2 bis +1 Grad wird es noch etwas kälter.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag beginnt gebietsweise mit dichten Wolken, aber nur noch stellenweise fallen ein paar Flocken. Dazwischen lässt sich besonders in Richtung Marchfeld ab und zu die Sonne blicken. Tagsüber weht aber noch lebhafter, eisiger Nordwestwind und die Temperaturen kommen nicht über -3 bis +1 Grad hinaus.