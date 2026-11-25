i iStockphoto Neuer Gesundheitsbericht Bier, Wein & Schnaps – so viel trinken die Österreicher Österreichs Männer greifen besonders häufig zum Alkohol. Mehr als jeder dritte berichtet von mindestens einem Rauschtrinken pro Monat. Von Österreich Heute 25.11.2026, 09:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das kleine Bier nach der Arbeit, das Glas Wein zum Abendessen – Alltag für viele in Österreich. Der OECD-Gesundheitsbericht "Gesundheit auf einen Blick 2025" zeigt gnadenlos, wie viel wir wirklich trinken.

Besonders auffällig ist hierzulande das Trinkverhalten der Männer. 38 Prozent geben an, mindestens einmal im Monat größere Mengen Alkohol bei einer Gelegenheit zu konsumieren. Bei den Frauen sind es hingegen 16 Prozent.

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Damit liegen Österreichs Männer über dem internationalen Vergleichswert von 34 Prozent. Österreichs Frauen bleiben hingegen unter dem OECD-Schnitt von 20 Prozent.

8,5 Liter reiner Alkohol pro Kopf

Im Durchschnitt der OECD-Länder wurden 2023 pro Person ab 15 Jahren jährlich 8,5 Liter reiner Alkohol konsumiert. Umgerechnet entspricht das rund 170 Litern Bier mit fünf Prozent Alkohol oder rund 71 Litern Wein mit zwölf Prozent Alkohol.

Besonders viel wird in Lettland, Portugal und Rumänien getrunken. Dort liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch bei mehr als 11,5 Litern reinem Alkohol. In der Türkei und Indonesien sind es hingegen weniger als zwei Liter.

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In beinahe jedem dritten OECD-Mitgliedsland werden jährlich mindestens zehn Liter reiner Alkohol pro Kopf konsumiert.

Die meisten trinken weniger

Der internationale Vergleich zeigt allerdings auch eine positive Entwicklung: In den meisten Ländern ist der Alkoholkonsum innerhalb von zehn Jahren zurückgegangen.

Besonders deutlich fiel der Rückgang zwischen 2013 und 2023 in Belgien, Litauen und China aus. Dort sank der jährliche Verbrauch um mindestens 2,5 Liter reinen Alkohol pro Kopf.

Anders sieht es in Spanien, Portugal, Mexiko und Rumänien aus. In diesen Ländern stieg der Konsum im selben Zeitraum um mindestens zwei Liter.

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Alkohol erhöht Risiko für fünf Krebsarten

Die gesundheitlichen Folgen des Alkoholkonsums können gravierend sein. Neben einer möglichen Abhängigkeit steigt auch das Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen.

Der OECD-Bericht nennt insbesondere fünf Krebsarten, deren Entstehung durch Alkohol begünstigt werden kann: Mundkrebs, Kehlkopfkrebs, Leberkrebs, Darmkrebs und Brustkrebs.

Menschen, die besonders viel Alkohol trinken, haben dem Bericht zufolge ein höheres Krebsrisiko als jene, die keinen Alkohol konsumieren.

Auch für das Gesundheitssystem hat der Alkoholkonsum erhebliche Folgen. Schätzungen zufolge entfallen 2,4 Prozent der jährlichen Gesundheitsausgaben in den OECD-Ländern auf alkoholbedingte Schäden.