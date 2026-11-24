i Was auf der Weihnachtsfeier noch für Lacher sorgt, kann im schlimmsten Fall den Job kosten. iStock/BraunS Jobrisiken Alkohol, Flirts – was ist auf Weihnachtsfeiern erlaubt? Nicht jeder möchte mit dem Chef Glühwein trinken oder beim Wichteln mitmachen. Welche Rechte Arbeitnehmer bei der Weihnachtsfeier tatsächlich haben. Von Heute Life 24.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Glühwein fließt, die Stimmung wird ausgelassener und plötzlich ist auch der sonst so strenge Chef für einen lockeren Spruch zu haben. Auf der Firmenweihnachtsfeier verschwimmen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben schnell. Doch was am Abend noch für Lacher sorgt, kann am nächsten Morgen ein böses Erwachen nach sich ziehen – im schlimmsten Fall sogar den Job kosten.

Denn auch abseits des Schreibtisches gelten arbeitsrechtliche Spielregeln. Darauf macht Verena Weilharter, Arbeitsrechtsexpertin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), aufmerksam. Schließlich feiert man nach wie vor im beruflichen Umfeld.

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Muss ich überhaupt zur Weihnachtsfeier?

Wer mit seinen Kollegen ohnehin schon genügend Zeit verbringt und auf einen gemeinsamen Feierabend verzichten möchte, darf das grundsätzlich auch. Findet die Weihnachtsfeier außerhalb der Arbeitszeit statt, ist die Teilnahme freiwillig. Anders sieht es aus, wenn während der regulären Arbeitszeit gefeiert wird. Wer der Veranstaltung fernbleiben möchte, darf nicht einfach früher nach Hause gehen, sondern muss grundsätzlich seiner Arbeit nachkommen.

Wenn der Glühwein zum Job-Killer wird

Ein Gläschen Sekt zum Anstoßen oder der eine oder andere Glühwein sind grundsätzlich erlaubt. Problematisch wird es allerdings, wenn mit steigendem Alkoholpegel auch die Hemmschwelle sinkt. Wer im Rausch Kollegen beleidigt, fremdes Eigentum beschädigt oder andere belästigt, muss mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Alkohol ist dabei keine Ausrede. Wer nach der Feier noch eine Schicht antreten muss, hat zudem die betrieblichen Alkoholvorschriften zu beachten.

Bei diesen Sprüchen hört der Spaß auf

Ein anzüglicher Witz, ein unerwünschter Flirt oder eine übergriffige Berührung können schwerwiegende Folgen haben. Denn auch auf der Weihnachtsfeier gilt das Gleichbehandlungsgesetz. Besondere Vorsicht ist laut Weilharter geboten, wenn zwischen den Beteiligten ein Machtgefälle besteht, etwa zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Sexuelle Belästigung ist auch in ausgelassener Partystimmung kein Kavaliersdelikt und kann Konsequenzen bis hin zur Entlassung haben.

Peinliche Party-Videos bleiben besser privat

Der Chef legt eine wilde Tanzeinlage hin, die Kollegin singt lautstark schiefe Töne – das Smartphone ist schnell gezückt. Doch nicht alles, was für einen lustigen Moment sorgt, gehört anschließend ins Internet oder in die Chat-Gruppe der Firma: "Private Fotos und Videos sollten nicht ungefragt in WhatsApp-Gruppen geteilt oder auf Social Media veröffentlicht werden. Besonders Aufnahmen, die Kolleg:innen in peinlichen Situationen zeigen, haben dort nichts verloren", erklärt die ÖGB-Expertin.

Auch beim Wichteln darfst du Nein sagen

Wer mit dem alljährlichen Geschenketausch nichts anfangen kann, muss sich ebenfalls nicht verpflichtet fühlen. Die Teilnahme am Wichteln ist freiwillig. Niemand kann dazu gezwungen werden, für einen Kollegen ein Geschenk zu kaufen. Einer ausgelassenen Weihnachtsfeier steht also nichts im Wege, solange bei aller Feierlaune der gegenseitige Respekt nicht auf der Strecke bleibt.