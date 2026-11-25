i Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen des Antrags auf Kinderbetreuungsgeld kann zu existenzieller Bedrohung führen. istock (Symbolbild) Behörde will Geld zurück Kleiner Fehler! Falscher Name kostet Familie 18.000 € Ein kleiner Fehler im Antrag kostet eine Familie 18.000 Euro Kinderbetreuungsgeld. Volksanwalt Bernhard Achitz fordert nun einfachere Regeln. Von André Wilding 25.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen des Antrags sollte nicht dazu führen, dass eine Familie um 18.000 Euro Kinderbetreuungsgeld umfällt", sagt Volksanwalt Bernhard Achitz anlässlich des Falls einer Tiroler Familie, die den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld falsch ausgefüllt hatte.

Familie L. hatte sich an die Volksanwaltschaft gewandt. Volksanwalt Achitz hatte dann Familienministerin Claudia Bauer ersucht, die Möglichkeit auf Nachsicht zu prüfen, ist aber auf Granit gestoßen.

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"Regeln vereinfachten"

Achitz fordert Korrekturmöglichkeiten: "Das Parlament sollte die Regeln vereinfachen. Volksanwaltschaft und AK haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das System zu kompliziert und unflexibel ist. Familien sollten vor jedem Schritt gut beraten werden, damit solche Fehler nicht passieren."

Konkret hatte Herr L. im Antragsformular seinen Namen statt den seiner Frau angegeben. Jahrelang hat er Kinderbetreuungsgeld bezogen, obwohl er weiter arbeiten gegangen ist. Das Gesetz sieht hier keine Korrekturmöglichkeit vor. Im Nachhinein forderte die Behörde dann 18.000 Euro zurück.

Rechtlich korrekt, aber moralisch fragwürdig, denn das Geld würde der Familie ja zustehen, es wurde nur auf den falschen Namen beantragt.

Reformvorschläge der Volksanwaltschaft

- Familienfreundlichere Behörden und besseres Gesetz: Die Behörden müssen familienfreundlicher handeln, aber auch die gesetzlichen Grundlagen müssen verbessert und vereinfacht werden.

- Verlängerte Frist für Änderung der KBG-Variante, nachträgliche Korrekturmöglichkeit.

- Ablehnung des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes nur mit begründetem Bescheid.

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- Rasche Verfahren auch in grenzüberschreitenden Fällen.

- Hauptwohnsitzmeldung als Anspruchsvoraussetzung beseitigen: Die Meldung sollte keine zusätzliche Voraussetzung sein, der gemeinsame Haushalt reicht.