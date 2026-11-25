i Österreich liegt bei Alkoholkonsum im Spitzenfeld. iStock Jugend besonders betroffen Bericht enthüllt: So viel trinken die Österreicher Österreich trinkt und raucht kräftig: Vor allem bei Jugendlichen sind die Zahlen alarmierend. Auch die Suizidrate ist hoch. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick" 2026 lässt aufhorchen: Demnach liegt Österreich bei Alkohol- und Nikotinkonsum im Spitzenfeld. Österreicher ab 15 Jahren trinken jährlich über elf Liter reinen Alkohol pro Jahr. Nur in Portugal und Lettland wird mehr getrunken.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Rauchen. In der betroffenen Altersgruppe rauchen 20 Prozent täglich Zigaretten. Im EU-Schnitt sind es 17 Prozent.

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Hoher Konsum bei Jugendlichen

Laut dem "Health at a Glance"-Report lag der durchschnittliche Alkoholkonsum in der EU 2024 bei 9,4 Litern pro Person. Die geringsten Werte – unter sieben Liter – wurden in Zypern und Griechenland verzeichnet. Zur Einordnung: Ein halber Liter Bier mit einem fünfprozentigen Alkoholgehalt entspricht 25 Millilitern reinem Alkohol.

Besonders hoch ist der Konsum bei der Jugend im Lande. Bei den 15- bis 16-Jährigen gaben 60 Prozent der Befragten an, in den vergangenen 30 Tagen mindestens ein alkoholisches Getränk konsumiert zu haben, der EU-Schnitt liegt hier bei 44 Prozent. Die Spitzenreiter sind hier Dänemark und Deutschland. Österreich liegt direkt dahinter.

Trotz des Tabakverbots für Minderjährige rauchten 22 Prozent der Jugendlichen in den vergangenen 30 Tagen mindestens eine Zigarette. Der Durchschnittswert in der EU liegt mit 18 Prozent darunter. Noch höher war der Wert bei E-Zigaretten (28 Prozent). Unter dem EU-Schnitt lag Österreich hingegen beim Cannabis- und Kokainkonsum der 15- bis 34-Jährigen.

Verbraucherziele bereits erreicht

Die Lebenserwartung liegt bei einer Geburt im Jahr 2024 in Österreich bei 82,1 Jahren. Damit liegt man über dem EU-Schnitt von 81,5 Jahren, aber hinter Spitzenreiter Spanien (84 Jahren) sowie Schweden und Italien.

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Des Weiteren hebt der Bericht positiv hervor, dass der Antibiotika-Konsum in Österreich gering ist. An der Bevölkerung gemessen gab es nur in den Niederlanden niedrigere Werte. Auch positiv: Österreich und Finnland haben als einzige Länder ihre bis 2030 angesetzten nationalen Verbrauchsziele schon jetzt erreicht.

Hohe Suizidrate

Weniger positiv ist die Suizidrate in Österreich. Diese wurde 2023 nur von Litauen, Slowenien und Ungarn übertroffen. Man landete damit gemeinsam mit Estland und Lettland auf dem traurigen vierten Platz.

Suizidgedanken? Es gibt Hilfe. Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0-24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595

Rat auf Draht: 147

Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

Insgesamt ging der Wert in der EU gegenüber 2013 um über zehn Prozent zurück. Besonders niedrig waren die Werte in Zypern, Griechenland, Malta und Italien.