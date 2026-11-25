i Am Freitag gibt es eine Lotto-Bonusziehung Österreichische Lotterien Kein Sechser Lotto-Doppeljackpot! Freitag winken 2,1 Millionen Euro Kein Sechser bei Lotto "6 aus 45"! Am Freitag warten rund 2,1 Millionen Euro im Doppeljackpot. Dafür haben beim Joker gleich zwei Spieler gewonnen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Lotto-Jackpot bleibt unangetastet! Auch bei der Ziehung am Mittwoch (25. November) hatte niemand die sechs Richtigen auf seinem Tippschein. Damit geht es bei der Bonusziehung am Freitag (27. November) um einen Doppeljackpot mit rund 2,1 Millionen Euro.

Die gezogenen Zahlen bei Lotto "6 aus 45" lauteten 13, 27, 30, 31, 32 und 43. Die Zusatzzahl war die 42.*

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Ein Spieler kassiert über 88.000 Euro

Während der ganz große Treffer ausblieb, gab es zumindest einen beachtlichen Gewinn im zweiten Rang. Ein Spielteilnehmer hatte fünf Richtige samt Zusatzzahl und darf sich über 88.207,60 Euro freuen.

Weitere 49 Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer und erhalten jeweils 1.765,50 Euro. Für 106 Vierer mit Zusatzzahl gibt es jeweils 240 Euro. Auch 2.612 Vierer wurden registriert, die jeweils 63,60 Euro einbringen.

Insgesamt werden 1.453.124,07 Euro aus dem nicht besetzten ersten Rang in die nächste Runde übertragen. Mit den zusätzlichen Einsätzen soll der Sechser-Gewinn am Freitag auf rund 2,1 Millionen Euro anwachsen.

Zwei Joker-Gewinner räumen ab

Beim Joker gab es hingegen gleich zwei große Gewinner. Beide hatten die richtige Kombination 2 2 7 2 5 4 und erhalten jeweils rund 181.000 Euro.

Auch bei LottoPlus wurde ein Hauptgewinn erzielt. In der ersten Ziehung traf ein Spielteilnehmer die Zahlen 7, 10, 16, 19, 20 und 39 und gewinnt damit rund 103.000 Euro.

In der zweiten LottoPlus-Ziehung mit den Zahlen 5, 6, 12, 16, 22 und 31 blieb der Sechser aus. Deshalb wurde die dafür vorgesehene Gewinnsumme auf den nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. Die 68 Fünfer erhalten jeweils 2.119,90 Euro.

Die nächste Lotto-Bonusziehung findet am Freitag, dem 27. November, statt.

Fatale Fehler-Falle für Neo-Millionäre

Jedenfalls sollte sich ein Gewinner am besten noch vor dem großen Abkassieren in der Lotto-Zentrale gut beraten lassen. Denn landen plötzlich Millionen auf dem Konto, begehen viele Lotto-Gewinner auch kapitale Fehler.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllten Experten von zwei der größten Lotto-Gesellschaften Deutschlands die größten Sünden und zeigten, wie man sie vermeiden kann:

Diese Vornamen gewinnen am häufigsten

Die Auswertung eines deutschen Lotteriebetreibers zeigt, dass es durchaus Menschen gibt, denen Fortuna öfters zulächelt. Könnte es am Vornamen liegen? Der Datensatz zeigt: Männer mit diesen Vornamen haben die Nase vorne.

*Alle Angaben ohne Gewähr!