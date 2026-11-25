i Archivbild: Protestaktion mit einer inszenierten Hochzeit gegen die Zwangsverheiratung von jungen Mädchen. imago/Christian Ditsch Erschütterndes Schicksal Zwangsehe mit 14, vier Kinder – sie fand in Wien Schutz Handy weg, Schule aus, plötzlich eine Reise: Das können Warnsignale für eine Zwangsheirat sein. Eine neue Broschüre zeigt, wo Betroffene Hilfe finden. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 19:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich darf ein Mädchen nicht mehr alleine aus dem Haus, das Handy wird weggenommen oder eine überraschende Reise ins Ausland angekündigt. Was zunächst wie ein familiärer Konflikt aussieht, kann ein Warnsignal für eine drohende Zwangsheirat sein. Expertinnen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) erklären nun, wie Betroffene und ihr Umfeld die Gefahr frühzeitig erkennen können.

Erst kürzlich berichtete "Heute" über das Schicksal dreier Syrerinnen, die gegen ihren Willen verheiratet wurden und schwere Gewalt erlebten. Eine der Frauen musste bereits mit 14 Jahren heiraten, bekam vier Kinder und floh schließlich in ein Frauenhaus.

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Wenn die Familie plötzlich eine Reise plant

Besonders gefährlich können vermeintlich harmlose Familienreisen werden. Wie die "Krone" berichtet, warnen Fachleute davor, dass Mädchen unter einem Vorwand ins Ausland gebracht und dort gegen ihren Willen verheiratet werden könnten. Eine Rückkehr ist für Betroffene dann mitunter kaum mehr möglich.

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Doch häufig gibt es bereits vorher Anzeichen: Mädchen werden zunehmend kontrolliert, von Freundinnen und Freunden isoliert oder dürfen die Schule nicht mehr besuchen. Auch die Drohung, bei einer verweigerten Hochzeit von der Familie verstoßen zu werden, kann erheblichen Druck ausüben.

In der neuen, 28 Seiten starken ÖIF-Broschüre "Zwangsheirat: Sag Nein! – Rechte kennen. Hilfe finden." werden 13 typische Alltagssituationen beschrieben. Sie soll gefährdeten Mädchen und Frauen helfen, solche Entwicklungen zu erkennen und Unterstützung zu suchen.

Lehrer und Freunde können entscheidend helfen

Nicht immer wenden sich Betroffene selbst an eine Beratungsstelle. Manche sprechen zunächst nur über Probleme zu Hause, ohne eine mögliche Zwangsheirat zu erwähnen.

"Zwangsheiraten erfolgen selten isoliert", erklärt Sonia Koul, Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums. Oft wissen auch Angehörige von entsprechenden Plänen, ohne einzuschreiten.

WIR BIETEN HILFE! Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: ➤ Weißer Ring: 050 50 16 ➤ Frauenhelpline: 0800 222 555 ➤ Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 ➤ Opfer-Notruf: 0800 112 112 ➤ Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Umso wichtiger sind Menschen außerhalb der Familie. Laut einer ÖIF-Studie stammte fast jede zweite Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Jugendhilfe von Dritten, häufig aus dem schulischen Umfeld.

Lehrkräfte, Freundinnen und Freunde können deshalb eine entscheidende Rolle spielen. Besonders bei auffälligen Veränderungen, etwa einem plötzlichen Schulabbruch oder zunehmender sozialer Isolation, sollten mögliche Gefährdungen ernst genommen und professionelle Beratungsstellen hinzugezogen werden.

Rund 200 Zwangsheiraten jährlich geschätzt

Das Problem betrifft auch Österreich. Eine Studie des Instituts für Konfliktforschung geht von rund 200 Zwangsheiraten pro Jahr aus. Die tatsächliche Zahl könnte höher liegen, da nicht alle Fälle bekannt werden.

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Seit August 2025 dürfen in Österreich nur noch Volljährige ab 18 Jahren heiraten. Wer jemanden mit Gewalt oder entsprechenden Drohungen zur Ehe zwingt, riskiert eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Codewort vereinbaren und Hilfe holen

Die neue Broschüre enthält auch praktische Hinweise für gefährdete Frauen und Mädchen. Dazu zählt etwa, mit einer Vertrauensperson ein Codewort für Gefahrensituationen auszumachen oder wichtige Kontaktdaten griffbereit zu haben. Ein persönlicher Schutzplan kann gemeinsam mit einer Beratungsstelle erstellt werden.

Die Frauenhelpline gegen Gewalt ist unter 0800 222 555 österreichweit rund um die Uhr, kostenlos und anonym erreichbar. Bei unmittelbarer Gefahr sollte die Polizei unter 133 verständigt werden.

Die ÖIF-Broschüre steht kostenlos zum Download bereit und richtet sich ausdrücklich auch an Schulen, Jugendzentren und Menschen aus dem Umfeld möglicher Betroffener.