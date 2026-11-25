Runter vom Gas! Mit dem angekündigten Schneefall steigt auch die Unfallgefahr auf Österreichs Straßen. Wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, war nicht angepasstes Tempo im Vorjahr bei sechs von zehn Unfällen mit Personenschaden bei winterlichen Fahrverhältnissen die Ursache.
Insgesamt kamen dabei sechs Menschen ums Leben, 911 wurden verletzt. Die meisten Verletzten gab es in Oberösterreich (199), gefolgt von Niederösterreich (182) und der Steiermark (134).
Knapp 60 Prozent der Unfallopfer verunglückten auf Freilandstraßen. Bei fast drei Viertel der dortigen Unfälle unter winterlichen Bedingungen war zu hohes Tempo die Ursache.
"Sind die Tempolimits hoch, wird die Geschwindigkeit zwar reduziert, aber zu oft nicht ausreichend stark genug", erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Sie spricht sich deshalb für Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus.
Wie fatal zu hohes Tempo bei Schneefahrbahn sein kann, verdeutlicht der VCÖ anhand konkreter Beispiele. Wer mit Tempo 50 unterwegs ist, benötigt auf trockener Fahrbahn rund 21 Meter, um zum Stillstand zu kommen. Bei Schnee sind es bereits 58 Meter.
Der Anhalteweg setzt sich dabei aus dem Reaktions- und dem Bremsweg zusammen.
Als Faustregel empfiehlt der VCÖ, bei Schneefahrbahn die Geschwindigkeit zu halbieren, einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten und Ablenkungen zu vermeiden. Wer die Möglichkeit hat, sollte das Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Auch Radfahrer sollten langsamer unterwegs sein, frühzeitig bremsen und auf eine funktionierende Beleuchtung achten. Zudem empfiehlt der VCÖ, den Sattel etwas tiefer zu stellen und den Reifendruck zu reduzieren.