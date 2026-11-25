i Bei Schneefahrbahn verlängert sich der Anhalteweg massiv. iStock / Rafael_Wiedenmeier Bevorstehender Wintereinbruch 911 Verletzte: So gefährlich wird Autofahren bei Schnee Sechs von zehn Winterunfällen mit Personenschaden waren im Vorjahr auf nicht angepasstes Tempo zurückzuführen. Der VCÖ rät nun zur Vorsicht. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Runter vom Gas! Mit dem angekündigten Schneefall steigt auch die Unfallgefahr auf Österreichs Straßen. Wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, war nicht angepasstes Tempo im Vorjahr bei sechs von zehn Unfällen mit Personenschaden bei winterlichen Fahrverhältnissen die Ursache.

Insgesamt kamen dabei sechs Menschen ums Leben, 911 wurden verletzt. Die meisten Verletzten gab es in Oberösterreich (199), gefolgt von Niederösterreich (182) und der Steiermark (134).

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Besonders gefährlich auf Freilandstraßen

Knapp 60 Prozent der Unfallopfer verunglückten auf Freilandstraßen. Bei fast drei Viertel der dortigen Unfälle unter winterlichen Bedingungen war zu hohes Tempo die Ursache.

"Sind die Tempolimits hoch, wird die Geschwindigkeit zwar reduziert, aber zu oft nicht ausreichend stark genug", erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Sie spricht sich deshalb für Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus.

Anhalteweg mehr als dreimal so lang

Wie fatal zu hohes Tempo bei Schneefahrbahn sein kann, verdeutlicht der VCÖ anhand konkreter Beispiele. Wer mit Tempo 50 unterwegs ist, benötigt auf trockener Fahrbahn rund 21 Meter, um zum Stillstand zu kommen. Bei Schnee sind es bereits 58 Meter.

Noch drastischer ist der Unterschied bei höheren Geschwindigkeiten: Tempo 80: 139 statt 43 Meter

Tempo 100: 212 statt 62 Meter

Tempo 130: 351 statt 98 Meter

Der Anhalteweg setzt sich dabei aus dem Reaktions- und dem Bremsweg zusammen.

Experten raten: Tempo halbieren

Als Faustregel empfiehlt der VCÖ, bei Schneefahrbahn die Geschwindigkeit zu halbieren, einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten und Ablenkungen zu vermeiden. Wer die Möglichkeit hat, sollte das Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Radfahrer sollten langsamer unterwegs sein, frühzeitig bremsen und auf eine funktionierende Beleuchtung achten. Zudem empfiehlt der VCÖ, den Sattel etwas tiefer zu stellen und den Reifendruck zu reduzieren.