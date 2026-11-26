Chaos für ein Wiener Ehepaar in Chicago – eigentlich wollte Basti mit seiner Frau Katie (beide 34) über seinen Geburtstag nach Boston fliegen und einen Urlaub – Motto "American Dream" – machen. Schnell wurde der Trip zum Albtraum.
Es war vor knapp zwei Wochen. Die beiden Wiener landeten aus Österreich kommend am Chicago O’Hare Airport. Wegen einer Computerpanne hatte die US-Luftfahrtaufsicht ein striktes Startverbot ausgesprochen.
Die Auswirkungen des vierstündigen Computerausfalls waren gigantisch: 1,5 Millionen Reisende waren betroffen. Jetzt auch Basti und Katie, die nach Boston weiterfliegen sollten, aber nicht mehr konnten. Doch das war erst der Auftakt zu einer nervenaufreibenden Odyssee.
"Wir wollten gerade in Chicago boarden, da kam die Nachricht, dass alle Flüge am Boden bleiben", erinnert sich der 34-Jährige an den Beginn des Ärgers. Ganze fünfmal wurde das Ehepaar dann umgebucht. "Teilweise waren wir schon in den Fliegern, als erneut gecancelt wurde", beschreibt Basti im "Heute"-Talk das ewige Hin und Her. Vor sämtlichen Infoständen am Flughafen bildeten sich meterlange Schlangen mit verzweifelten Passagieren – Wartezeit: mindestens eine Stunde.
Nach Stunden der Ungewissheit wurde Katie und Basti klar: Die Nacht würden sie nicht im kuscheligen Hotelbett verbringen, sondern auf ihren Jacken am Boden des Flughafens. Auch um die Verpflegung musste sich das Ehepaar selbst kümmern – und diese auch selbst bezahlen. Und noch schlimmer: "Wir sind einfach nicht an unser Gepäck gekommen, man konnte es uns nicht geben." Vor Gepäckband zwei des O’Hare International Airport verbrachten die beiden also eine unruhige Nacht, bevor es nach 20 Stunden Wartezeit endlich weiterging.
Jedoch stiegen die beiden nicht wie geplant in einen Flieger nach Boston, sondern nach Connecticut. "Nach zahlreichen Stornierungen der Flüge haben wir uns um eine Umbuchung bemüht, sind dann von Connecticut aus mit dem Mietwagen bis an unser Ziel gefahren."
Wegen der Umstände wurden den beiden zwar die Flugtickets erstattet (200 Euro pro Person), doch auf den Kosten von 200 Euro, die für den Mietwagen anfielen, blieben die beiden sitzen.