i Basti und Katie mussten wegen des Flugstopps am Boden des O'Hara Flughafens in Chicago übernachten. zVg Mussten am Boden schlafen Geburtstagstrip: 20 Stunden auf US-Airport gestrandet Reise zum Geburtstag wurde zum Albtraum: Wegen eines generellen Flugstopps in den USA steckten Basti und seine Frau Katie in Chicago fest! Von Jana Stanek 26.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chaos für ein Wiener Ehepaar in Chicago – eigentlich wollte Basti mit seiner Frau Katie (beide 34) über seinen Geburtstag nach Boston fliegen und einen Urlaub – Motto "American Dream" – machen. Schnell wurde der Trip zum Albtraum.

Es war vor knapp zwei Wochen. Die beiden Wiener landeten aus Österreich kommend am Chicago O’Hare Airport. Wegen einer Computerpanne hatte die US-Luftfahrtaufsicht ein striktes Startverbot ausgesprochen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Auswirkungen des vierstündigen Computerausfalls waren gigantisch: 1,5 Millionen Reisende waren betroffen. Jetzt auch Basti und Katie, die nach Boston weiterfliegen sollten, aber nicht mehr konnten. Doch das war erst der Auftakt zu einer nervenaufreibenden Odyssee.

Chaos am Flughafen in Boston i ?

Unbequeme Nacht am Boden

"Wir wollten gerade in Chicago boarden, da kam die Nachricht, dass alle Flüge am Boden bleiben", erinnert sich der 34-Jährige an den Beginn des Ärgers. Ganze fünfmal wurde das Ehepaar dann umgebucht. "Teilweise waren wir schon in den Fliegern, als erneut gecancelt wurde", beschreibt Basti im "Heute"-Talk das ewige Hin und Her. Vor sämtlichen Infoständen am Flughafen bildeten sich meterlange Schlangen mit verzweifelten Passagieren – Wartezeit: mindestens eine Stunde.

Der Flug des Ehepaares wurde wegen des landesweiten Flugstopps gestrichen. zVg

Nacht neben Gepäckband verbracht

Nach Stunden der Ungewissheit wurde Katie und Basti klar: Die Nacht würden sie nicht im kuscheligen Hotelbett verbringen, sondern auf ihren Jacken am Boden des Flughafens. Auch um die Verpflegung musste sich das Ehepaar selbst kümmern – und diese auch selbst bezahlen. Und noch schlimmer: "Wir sind einfach nicht an unser Gepäck gekommen, man konnte es uns nicht geben." Vor Gepäckband zwei des O’Hare International Airport verbrachten die beiden also eine unruhige Nacht, bevor es nach 20 Stunden Wartezeit endlich weiterging.

Connecticut statt Boston

Jedoch stiegen die beiden nicht wie geplant in einen Flieger nach Boston, sondern nach Connecticut. "Nach zahlreichen Stornierungen der Flüge haben wir uns um eine Umbuchung bemüht, sind dann von Connecticut aus mit dem Mietwagen bis an unser Ziel gefahren."

Wegen der Umstände wurden den beiden zwar die Flugtickets erstattet (200 Euro pro Person), doch auf den Kosten von 200 Euro, die für den Mietwagen anfielen, blieben die beiden sitzen.