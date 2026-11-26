i Die Ermittlungen gegen den Top-Beamten laufen – es gilt die Unschuldsvermutung. istock (Symbolbild) Dunkles Geheimnis Schreckliche Vorwürfe gegen Top-Polizist in Österreich Schwere Vorwürfe gegen einen erfahrenen Polizisten im Burgenland: Der Beamte soll Missbrauchsbilder von Kindern heruntergeladen haben. Von André Wilding 26.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als drei Jahrzehnte im Polizeidienst, eine bislang makellose Personalakte und ein ausgezeichneter Ruf unter seinen Kollegen. Doch nun steht ein erfahrener burgenländischer Polizist selbst im Visier der Ermittler. Die Vorwürfe gegen den Beamten wiegen schwer.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sorgt der Fall seit Tagen für Aufregung innerhalb der burgenländischen Polizei. Der Inspektor steht im Verdacht, zwischen Mitte August und zumindest Anfang September Bilder heruntergeladen zu haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen.

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Auch Dienstcomputer im Visier

Besonders brisant: Der Gesetzeshüter soll dafür offenbar auch seinen Dienstcomputer genutzt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Beamte über eine Suchmaschine auf entsprechende Inhalte zugegriffen und mehrere derartige Dateien angesehen haben, heißt es in der Tageszeitung.

Nun ermitteln die eigenen Kollegen gegen den Inspektor. Auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Konkret geht es laut "Krone" um den Verdacht auf Kindesmissbrauch bzw. "bildlicher sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen".

Kripo durchsuchte Wohnhaus

Für den langjährigen Polizisten hat der Fall bereits dienstrechtliche Konsequenzen. Der Beamte wurde vorläufig suspendiert. Zudem nahmen Ermittler des Landeskriminalamts Burgenland sein Wohnhaus unter die Lupe. Im Zuge der Durchsuchung wurden weitere Bilder sowie Datenträger sichergestellt, berichtet die "Krone".

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Inspektor bis zu fünf Jahre Gefängnis. Für den Beamten gilt die Unschuldsvermutung.

Beamten-Pension steht auf dem Spiel

Doch nicht nur strafrechtlich könnte der Fall für den Polizisten gravierende Folgen haben. Sollte er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt werden, droht ihm der gesetzliche Amtsverlust.

Die Bilder des Tages i ?

Damit würde der langjährige Gesetzeshüter laut dem Bericht auch sämtliche Ansprüche auf seine Beamten-Pension verlieren.