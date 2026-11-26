i Mark Mateschitz baut sein Imperium aus. APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK Red-Bull-Erbe baut aus Geheime Pläne von Mark Mateschitz (34) enthüllt Mark Mateschitz hat in Salzburg Großes vor. Der Milliardär setzt auf eine neue Marke, weitere Immobilienprojekte und eine besondere Autoschau. Von André Wilding 26.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mark Mateschitz (34) setzt seinen Expansionskurs fort. Der Red-Bull-Erbe will sein Reich in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittel vergrößern. Dabei setzt der Milliardär auf einen Namen mit besonderer Bedeutung: "Talos".

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hat Mateschitz die neue Marke kürzlich zur Anmeldung gebracht. Namensgeber dürfte eine Figur aus der griechischen Mythologie sein. Bei Talos handelt es sich um einen bronzenen Riesen, der in der Literatur als Mischung aus Mensch, Maschine und Gottheit beschrieben wird.

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Neue Gastro-Pläne in Salzburg

Was der Milliardär mit seiner neuen Marke vorhat, lässt sich bereits anhand aktueller Stellenausschreibungen erahnen. "Talos" soll künftig zur "Tauroa"-Gruppe gehören, die derzeit nach Personal für einen neuen Betrieb in Salzburg sucht, berichtet die Tageszeitung.

"Für unsere Neueröffnung in Salzburg suchen wir Menschen mit echter Begeisterung für Kulinarik, Wein und Gastfreundschaft", heißt es in einer Ausschreibung.

Den Grundstein für die Gruppe legte bereits sein Vater, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Unter der Dachmarke "Tauroa" vereinte er nach und nach mehrere Immobilien und machte daraus Orte zum Wohlfühlen. In Salzburg zählt etwa das Winterstellgut dazu.

Milliardär arbeitet an zwei großen Projekten

Nun treibt sein Sohn den Ausbau in Salzburg weiter voran. Gleich zwei große Immobilienprojekte beschäftigen den 34-Jährigen derzeit. Eines davon ist das Gwandhaus in der Stadt Salzburg, das der Milliardär vor rund zwei Jahren erworben hat.

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Parallel dazu entsteht ein Depot für seine umfangreiche Autosammlung. Zu dieser gehören auch jene 69 historischen Rennwagen, die einst dem ehemaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone gehörten.

Mateschitz will Autos der Öffentlichkeit zeigen

Von den Plänen des Milliardärs sollen auch Autofans profitieren. Denn Mateschitz möchte einen Teil seiner Fahrzeugsammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen.

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Das Konzept könnte jenem des Salzburger Hangar-7 ähneln: beeindruckende Fahrzeuge, kombiniert mit exklusiven Veranstaltungen.