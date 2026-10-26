Webcam zeigt Privat-Jet von Mateschitz und Swarovski

Am Salzburger Flughafen bleiben die Flugzeuge von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (34) nicht immer unbeobachtet. Eine Webcam liefert regelmäßig neue Aufnahmen vom Rollfeld und zeigt dabei auch einen Hangar, den der Milliardär privat nutzt.
Die Bilder sind öffentlich im Internet abrufbar. Wer die Aufnahmen betrachtet, kann neben den Flugzeugen der Flying Bulls auch Maschinen entdecken, die von der Familie Mateschitz privat genutzt werden.
Die Kamera ist auf einen Bereich des Salzburger Flughafens gerichtet, in dem sich auch der Hangar von Mark Mateschitz befindet.
In kurzen Abständen werden neue Fotos veröffentlicht. Dadurch lässt sich erkennen, welche Flugzeuge gerade vor dem Gebäude stehen oder auf dem Rollfeld unterwegs sind.
Zu sehen sind unter anderem Maschinen der Flying Bulls. Ein Teil dieser Flugzeuge wurde bereits von Marks verstorbenem Vater, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, angeschafft.
Doch nicht nur die bekannte Flugzeugsammlung taucht auf den Aufnahmen auf.
Unter den abgebildeten Maschinen befindet sich laut dem Bericht immer wieder auch ein Privatjet, der Mark Mateschitz und seiner Partnerin Viktoria Swarovski zugeordnet wird.
Das Flugzeug trägt eine Kennung mit den Buchstaben "LVM". Diese sollen für "Lovebird Victoria Mark" stehen.
Neben den Flugzeugen sind im Bereich des Hangars auch Hubschrauber zu sehen.
Mark Mateschitz beschäftigt sich auch persönlich mit seinen Fluggeräten. So soll der 34-Jährige bereits mehrfach bei Arbeiten an Hubschraubern vor dem Hangar auf den Webcam-Bildern zu sehen gewesen sein.
Die Gesichter abgebildeter Personen werden auf den veröffentlichten Aufnahmen zwar unkenntlich gemacht. Flugzeuge und andere Vorgänge auf dem Rollfeld bleiben jedoch sichtbar.
Die öffentlich zugänglichen Bilder ermöglichen damit Einblicke in einen Bereich des Flughafens, der auch für private Zwecke genutzt wird.
Allerdings lässt sich allein anhand der Aufnahmen nicht zuverlässig feststellen, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an Bord eines Flugzeugs befindet oder wohin eine Maschine fliegt.
Fest steht: Während die Gesichter der Menschen auf den Bildern geschützt werden, sind die Flugzeuge rund um den Hangar weiterhin regelmäßig auf den Webcam-Aufnahmen zu erkennen.