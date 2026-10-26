i Mark Mateschitz und Victoria Swarovski APA-Images / AFP / ANDREJ ISAKOVIC Milliardär im Blick Webcam zeigt Privat-Jet von Mateschitz und Swarovski Eine öffentlich zugängliche Webcam am Salzburger Flughafen zeigt regelmäßig den Hangar von Mark Mateschitz. Auch private Flugzeuge sind zu sehen. Von André Wilding 26.10.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Salzburger Flughafen bleiben die Flugzeuge von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (34) nicht immer unbeobachtet. Eine Webcam liefert regelmäßig neue Aufnahmen vom Rollfeld und zeigt dabei auch einen Hangar, den der Milliardär privat nutzt.

Die Bilder sind öffentlich im Internet abrufbar. Wer die Aufnahmen betrachtet, kann neben den Flugzeugen der Flying Bulls auch Maschinen entdecken, die von der Familie Mateschitz privat genutzt werden.

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Der Privat-Jet von Mark Mateschitz und Viktoria Swarovski – er hat die Kennung "LVM". www.flyingbulls.panomax.com

Alle paar Minuten ein neues Bild

Die Kamera ist auf einen Bereich des Salzburger Flughafens gerichtet, in dem sich auch der Hangar von Mark Mateschitz befindet.

In kurzen Abständen werden neue Fotos veröffentlicht. Dadurch lässt sich erkennen, welche Flugzeuge gerade vor dem Gebäude stehen oder auf dem Rollfeld unterwegs sind.

Zu sehen sind unter anderem Maschinen der Flying Bulls. Ein Teil dieser Flugzeuge wurde bereits von Marks verstorbenem Vater, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, angeschafft.

Doch nicht nur die bekannte Flugzeugsammlung taucht auf den Aufnahmen auf.

Auch Privatjet von Mateschitz und Swarovski zu sehen

Unter den abgebildeten Maschinen befindet sich laut dem Bericht immer wieder auch ein Privatjet, der Mark Mateschitz und seiner Partnerin Viktoria Swarovski zugeordnet wird.

Das Flugzeug trägt eine Kennung mit den Buchstaben "LVM". Diese sollen für "Lovebird Victoria Mark" stehen.

Victoria Swarovski & Mark Mateschitz i ?

Neben den Flugzeugen sind im Bereich des Hangars auch Hubschrauber zu sehen.

Milliardär bei Arbeiten an Helikoptern beobachtet

Mark Mateschitz beschäftigt sich auch persönlich mit seinen Fluggeräten. So soll der 34-Jährige bereits mehrfach bei Arbeiten an Hubschraubern vor dem Hangar auf den Webcam-Bildern zu sehen gewesen sein.

Die Gesichter abgebildeter Personen werden auf den veröffentlichten Aufnahmen zwar unkenntlich gemacht. Flugzeuge und andere Vorgänge auf dem Rollfeld bleiben jedoch sichtbar.

Privatsphäre trotz verpixelter Gesichter

Die öffentlich zugänglichen Bilder ermöglichen damit Einblicke in einen Bereich des Flughafens, der auch für private Zwecke genutzt wird.

Allerdings lässt sich allein anhand der Aufnahmen nicht zuverlässig feststellen, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an Bord eines Flugzeugs befindet oder wohin eine Maschine fliegt.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Während die Gesichter der Menschen auf den Bildern geschützt werden, sind die Flugzeuge rund um den Hangar weiterhin regelmäßig auf den Webcam-Aufnahmen zu erkennen.