ZUM DURCHKLICKEN: Ausfälle, Verspätungen! Totales Schnee-Chaos in Wien i ? Das müssen Arbeitnehmer wissen Schneechaos im Land – dann darfst du daheim bleiben Heftige Schneefälle sorgen für Chaos auf Österreichs Straßen. Doch was passiert, wenn man es nicht in die Arbeit schafft? Der ÖGB klärt auf. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schneemassen, glatte Straßen und Ausfälle bei den Öffis – für viele Arbeitnehmer in Österreich wird der Weg in die Arbeit zur echten Herausforderung. Doch was gilt, wenn man wegen des Schneechaos zu spät oder gar nicht am Arbeitsplatz erscheint? Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) klärt jetzt über die Rechte der Beschäftigten auf.

"Handelt sich um Verhinderungsgrund"

Die gute Nachricht vorweg: Wer aufgrund der Schneemassen nicht in die Arbeit kommen kann, muss unter bestimmten Voraussetzungen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten. "Es handelt sich um einen Verhinderungsgrund, der das Fernbleiben rechtfertigt", betont ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Farbenspiel! Schnee färbt Himmel lila i ?

Einfach daheim bleiben geht nicht

Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Arbeitnehmer müssen alles Zumutbare unternehmen, um rechtzeitig an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Wurde heftiger Schneefall bereits am Vorabend angekündigt, muss man etwa früher als gewöhnlich losfahren. Auch der Umstieg auf andere Verkehrsmittel ist, sofern möglich und zumutbar, erforderlich. Seine Gesundheit muss dabei aber niemand aufs Spiel setzen.

Besonders wichtig: Der Chef muss über die Verspätung oder das Fernbleiben informiert werden.

Anspruch auf Lohn oder Gehalt

Wer trotz aller zumutbaren Bemühungen wegen der Schneemassen nicht in die Arbeit kommt, hat laut ÖGB weiterhin Anspruch auf Lohn oder Gehalt. Auch einen Urlaubstag müssen Beschäftigte dafür nicht opfern. Der Arbeitgeber kann unter diesen Voraussetzungen weder einseitig Urlaub anordnen noch das Fernbleiben zum Anlass für eine Entlassung nehmen.

Schule dicht – was nun?

Das Schneechaos kann auch Eltern vor massive Probleme stellen. Müssen Schulen oder Kindergärten aufgrund der Wetterlage geschlossen bleiben und steht keine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung, dürfen Eltern zu Hause bleiben. "Ich kann in dieser Zeit zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern, ohne dafür Urlaub oder Zeitausgleich nehmen zu müssen", erklärt Müller.

Die Bilder des Tages i ?

Und was ist mit Homeoffice?

Auch hier gibt es laut ÖGB eine klare Regelung: Homeoffice kann grundsätzlich nicht einseitig angeordnet werden, sofern keine entsprechende Vereinbarung besteht. Ist die Arbeit im Betrieb aufgrund der Wetterverhältnisse nicht möglich und bittet der Arbeitgeber darum, von zu Hause aus zu arbeiten, empfiehlt der Gewerkschaftsbund allerdings, dieser Bitte nachzukommen.

Weitere Informationen zu den Rechten von Arbeitnehmern bei extremen Wetterverhältnissen gibt es auf der Homepage des ÖGB unter www.oegb.at.