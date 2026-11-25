i Jetzt könnte es knallen! ÖGB hat grünes Licht für Streiks im Handel gegeben. Gewerkschaft GPA / Edgar Ketzer Streit um Gehälter eskaliert Streiks im Handel: Nun droht uns Weihnachts-Chaos Im Handel drohen Warnstreiks: Bleibt bei der vierten KV-Verhandlungsrunde am 30. November eine Einigung aus, folgen Kampfmaßnahmen. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt drohen Streiks im Weihnachtsgeschäft! Der ÖGB hat die Streikfreigabe für den Handel erteilt. Die Gewerkschaft GPA fordert von den Arbeitgebern ein verbessertes Angebot, das die Kaufkraft der 420.000 Handelsangestellten nachhaltig stärkt. Bringt auch die vierte Verhandlungsrunde am 30. November keine Einigung, werden erste Warnstreiks folgen.

"Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft steht und fällt mit den Beschäftigten. Sie sind es, die aus Waren ein Einkaufserlebnis machen und damit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zum Online-Handel schaffen", betont GPA-Verhandlungsleiterin Linda Keizer. Wer sich auf den vollen Einsatz der Beschäftigten verlasse, müsse sie auch entsprechend bezahlen. Davon sei das aktuelle Angebot noch weit entfernt.

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Arbeitgeber bieten 2,1 Prozent mehr Gehalt

Nach drei Verhandlungsrunden liegt das Angebot der Arbeitgeber unverändert bei 2,1 Prozent mehr Gehalt und einer Einmalzahlung von 350 Euro. Die Gewerkschaft GPA fordert hingegen eine Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Dabei geht es insbesondere um Zuschläge für Mehrarbeit und kurzfristiges Einspringen.

"Die Erholung des Handels muss auch bei den Beschäftigten ankommen. Wer medial Millionenumsätze feiert, kann nicht gleichzeitig den Teuerungsausgleich für genau jene Menschen zur Unmöglichkeit erklären, die diese Umsätze mit ihrem täglichen Einsatz erwirtschaften", so Keizer.

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Gewerkschaft fordert Ende der Blockadehaltung

Die Gewerkschaft sieht nun die Arbeitgeber am Zug. Mit einem fairen Abschluss könne man die Branche gemeinsam voranbringen und die Beschäftigten stärken.

"Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, ihre pauschale Blockadehaltung aufzugeben und mit einem deutlich verbesserten Angebot eine weitere Eskalation im Weihnachtsgeschäft abzuwenden", betont Keizer.

Die nächste Verhandlungsrunde am 30. November wird damit entscheidend. Kommt es erneut zu keiner Einigung, folgen erste Warnstreiks im Handel.