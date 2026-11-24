i Julian Jäger soll den langjährigen ÖBB-Chef Andreas Matthä ablösen. Denise Auer Vom Flughafen auf Schiene Flughafen-Chef Julian Jäger soll neuer ÖBB-Boss werden Bei den ÖBB zeichnet sich eine überraschende Personalentscheidung ab. Flughafen-Vorstand Julian Jäger soll Andreas Matthä nachfolgen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Österreichischen Bundesbahnen zeichnet sich eine wichtige Personalentscheidung ab. Julian Jäger, bisher Vorstand des Flughafens Wien, soll neuer Generaldirektor der ÖBB werden. Darauf habe sich das Präsidium des ÖBB-Aufsichtsrats nach den Hearings der letzten Bewerber geeinigt, berichtete die "Presse".

Jäger soll damit den langjährigen ÖBB-Chef Andreas Matthä ablösen. Ganz fix ist die Personalentscheidung allerdings noch nicht. Das Aufsichtsratspräsidium will seinen Vorschlag am 9. Dezember bei der Sitzung des ÖBB-Holding-Aufsichtsrats präsentieren. Erst danach ist der formelle Beschluss zu erwarten.

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Vom Flughafen auf die Schiene

Der 55-jährige Jurist ist seit vielen Jahren mit dem Flughafen Wien verbunden. Seit 2011 führt er gemeinsam mit Günther Ofner den Vorstand der Flughafen Wien AG. Zuvor war Jäger unter anderem für den Flughafen Malta verantwortlich.

Unter seiner Führung entwickelte sich der Wiener Flughafen wirtschaftlich erfolgreich. 2025 wurden dort 32,6 Millionen Passagiere gezählt – ein neuer Rekord. Jäger gilt als SPÖ-naher Manager und verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung großer Infrastrukturunternehmen.

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Der Wechsel wäre dennoch eine Herausforderung. Die ÖBB stehen vor umfangreichen Reformen und wirtschaftlichen Problemen, insbesondere im Güterverkehr. Der Konzern beschäftigt knapp 50.000 Menschen und umfasst mehr als 70 Gesellschaften.

Der künftige Chef muss daher nicht nur den laufenden Betrieb sicherstellen, sondern auch die geplanten Veränderungen vorantreiben.

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Silvia Angelo geht offenbar leer aus

Lange Zeit galt Silvia Angelo als Favoritin für die Nachfolge von Matthä. Die 57-Jährige ist derzeit Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG und kennt den Konzern seit Jahren. Mit Jägers Bewerbung bekam sie allerdings ernsthafte Konkurrenz.

Die Entscheidung zugunsten des Flughafen-Managers wäre damit auch eine Überraschung für jene, die Angelo bereits an der Konzernspitze gesehen hatten.

Andreas Matthä bleibt noch bis 30. Juni 2027 im Amt. Jägers Wechsel an die ÖBB-Spitze soll im Juli 2027 erfolgen.