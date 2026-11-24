i Diesel kostet in Österreich weiterhin fast 42 Cent mehr als Benzin. istock Warum Benzin günstiger ist Neuer Tankstellen-Schock! Diesel jetzt 42 Cent teurer Diesel kostet in Österreich weiterhin fast 42 Cent mehr als Benzin. Der "Heute"-Spritpreisrechner zeigt, wo du dennoch am günstigsten wegkommst. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich Diesel tankt, muss weiterhin deutlich tiefer in die Tasche greifen als Benzin-Fahrer. Obwohl sich die Spritpreise nach dem Rekordhoch im September wieder entspannt haben, beträgt der Preisunterschied noch immer knapp 42 Cent.

Ein Grund dafür ist die angespannte Lage auf dem internationalen Dieselmarkt. Kriegerische Konflikte schränken das Angebot ein. Raffinerien versuchen deshalb, verstärkt jene Produkte herzustellen, die besonders gefragt sind, erklärt Christoph Dolna-Gruber von der Austrian Energy Agency gegenüber "Selektiv".

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Wer in Österreich Diesel tankt, muss weiterhin deutlich tiefer in die Tasche greifen als Benzin-Fahrer. Selektiv

Österreich besonders betroffen

Aufgrund der chemischen Zusammensetzung von Rohöl lässt sich die Produktion allerdings nur bedingt anpassen. Das sorgt laut dem Experten für eine "paradoxe Situation":

"Während Diesel aufgrund der hohen Nachfrage und des eingeschränkten internationalen Angebots knapp und entsprechend teuer wird, kann gleichzeitig das Angebot an Benzin steigen und dort zu sinkenden Preisen führen", so Dolna-Gruber.

Für Österreich ist diese Entwicklung besonders brisant: Hierzulande wird rund dreimal so viel Diesel wie Benzin verbraucht.

Regierung verhandelt über Spritpreisbremse

Unterdessen wird innerhalb der Regierung über die Zukunft der Spritpreisbremse verhandelt. Die Maßnahme, die eine Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent und eine Margenbegrenzung von 3,5 Cent umfasst, gilt vorerst bis Ende November.

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Laut einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums seien die Spritpreise "deutlich gesunken". Die Maßnahme habe dazu beigetragen, die Inflation zu bremsen. Staatliche Eingriffe könnten allerdings den Wettbewerb verzerren und vor allem kleinere, unabhängige Tankstellen belasten. Das "Für und Wider" einer Verlängerung werde daher genau geprüft.

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SPÖ will Preisgarantie dauerhaft verankern

NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer betont gegenüber "Selektiv", dass "Eingriffe in die Preisbildung grundsätzlich nur in Ausnahmesituationen erfolgen sollten". Wie sich die Preise weiterentwickeln, sei jedoch schwer abzuschätzen.

Für SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt hat sich die Lage bei den Öl- und Spritpreisen "mittlerweile deutlich verbessert". Sie möchte die "Preis-runter-Garantie" sowie "ergänzende Mechanismen" dauerhaft im Gesetz festschreiben. Eine Fortsetzung der Margenbegrenzung forderte Schmidt hingegen nicht.