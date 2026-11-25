i Telekom-Riese A1 verschärft seinen Sparkurs. imago images / CHROMORANGE Millionen-Sparpaket A1 zieht Sparschraube an – Hunderte Jobs fallen weg Telekom-Riese A1 verschärft seinen Sparkurs. Bis 2030 sollen die Kosten um 300 Millionen Euro sinken, allein 2027 fallen netto 430 Jobs weg. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei A1 stehen Hunderte Jobs auf der Kippe. Österreichs größter Telekom-Anbieter will im kommenden Jahr 500 Stellen abbauen und gleichzeitig 70 neue Mitarbeiter in Zukunftsbereichen einstellen. Damit schrumpft der Personalstand netto um 430 Beschäftigte. Derzeit arbeiten knapp 6.000 Menschen für A1 in Österreich, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Hinter dem Stellenabbau steckt ein umfangreiches Sparprogramm: Bis 2030 sollen die Kosten um 300 Millionen Euro sinken, wie A1-Chef Jiri Dvorjancansky am Dienstag ankündigte. Ein Drittel der Summe entfällt auf die Personalkosten.

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A1 setzt auf neue Technologien

Während in anderen Bereichen gespart wird, investiert das Unternehmen weiterhin in den Netzausbau und neue Technologien. "Es wird oft vergessen: Wenn wir auf die Sachanlageinvestitionen in Österreich blicken, geben wir jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro aus."

Auch die Aufgabenbereiche der Beschäftigten sollen sich verändern. "Wir reduzieren jene Zahl an Mitarbeitern, die für schrumpfende Technologien zuständig waren. (…) Diese Experten haben nun keine Technologie mehr zu verwalten. Wir müssen ihre Fähigkeiten in Richtung neuer Technologien verschieben – Cloud-Kommunikation, IKT, Sicherheit und Cybersicherheit", so Dvorjancansky.

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Auch bei der IT wird gespart

Vereinfachen will A1 zudem seine interne IT-Struktur. "Unser Mindestziel ist es, die Zahl der IT-Systeme in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu reduzieren", erklärte der Unternehmenschef.

Bei den Mobilfunkmarken hat A1 bereits umgebaut: Im Sommer wurden mehr als 300.000 Kunden der aufgelassenen Diskontmarke "bob" zu A1 überführt. Künftig konzentriert sich das Unternehmen auf die Premiummarke A1 und die günstigere Marke "yesss!".