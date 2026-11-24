i Auch Neuwagenkäufer zahlen ab 2027 drauf. iStock / Getty Images / filmfoto Das ändert sich ab Jänner 2027 So viel weniger Netto bleibt dir am Lohnzettel übrig Aab 1. Jänner 2027 fällt eine wichtige, komplette Befreiung weg – für Zehntausende Österreicher sinkt damit das monatliche Nettogehalt. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seinen elektrischen Firmenwagen auch privat nutzen darf, musste dafür bisher keinen Sachbezug versteuern. Ab 1. Jänner 2027 wird nun erstmals ein ermäßigter Sachbezug eingeführt.

Angesetzt werden 0,375 Prozent der Anschaffungskosten pro Monat, gedeckelt mit maximal 180 Euro (ab einem Kaufpreis von 48.000 Euro). Ab 2028 steigt der Satz dann weiter auf 0,75 Prozent bzw. maximal 360 Euro.

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Dieser Sachbezug erhöht das steuerpflichtige Bruttoeinkommen – dadurch fallen mehr Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge an.

Rechenbeispiel für den Lohnzettel

Bei einem E-Auto um 48.000 Euro oder mehr greift der Höchstwert von 180 Euro Sachbezug pro Monat.

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Je nach Einkommensstufe bleiben dadurch im Schnitt rund 70 bis 95 Euro weniger Netto pro Monat am Konto – aufs Jahr gerechnet also rund 850 bis über 1.100 Euro. Bei einem günstigeren Stromer um 32.000 Euro liegt der Sachbezug bei 120 Euro im Monat, was rund 50 bis 65 Euro weniger Netto ausmacht.

Parallel dazu wird auch der private Neuwagenkauf bei vielen Verbrennern und Hybriden ab Jänner teurer: Durch die Absenkung des CO₂-Abzugswerts bei der NoVA von 91 auf 88 Gramm pro Kilometer steigen die Abgaben bei der Erstzulassung spürbar an.