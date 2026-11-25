i Beim Einkaufen ärgern sich die Österreicher regelmäßig über sogenannte Mogelpackungen – weniger Inhalt zum gleichen oder sogar höheren Preis. Getty Images/iStockphoto Schmäh-Produkte des Jahres Weniger drin, höherer Preis: Lebensmittel enthüllt Die Österreicher haben das Schmäh-Produkt des Jahres gewählt: Die Konsum-Ente 2026 geht an Rama. Gleicher Becher, aber weniger drin und höherer Preis. Von Angela Sellner 25.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Packung bleibt gleich, der Inhalt schrumpft, der Preis steigt: Diese auch "Shrinkflation" genannte Praxis regt Österreichs Konsumenten regelmäßig auf. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat auch heuer das ärgerlichste Lebensmittel des Jahres gesucht. Jetzt steht der wenig schmeichelhafte Sieger fest: Rama Margarine.

Knapp 6.000 Personen beteiligten sich an der Wahl zur Konsum-Ente 2026. Rund jeder Zweite stimmte für Rama.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weniger drin, 46 % teurer

Bereits 2022 kassierte Rama den Negativpreis. Damals schrumpfte der Inhalt von 500 auf 450 Gramm. Seit dem Frühjahr 2026 stecken nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher.

"Konsum-Ente" 2026: Aus diesen fünf Produkten wurde Rama zum "ärgerlichsten" gekürt. VKI

Gleichzeitig kletterte der Preis von 1,99 Euro auf zeitweise 2,59 Euro. Auf die Menge gerechnet macht das einen satten Preisaufschlag von rund 46 Prozent.

Der Hersteller begründet den Schritt mit gestiegenen Kosten und verweist auf den Hinweis "Weniger Inhalt - gleiche Qualität" auf der Verpackung.

Pistazien-Anteil geschrumpft

Auf Platz zwei landet mit rund 18 Prozent der Stimmen Ruben's Pistaziencreme. Während das Vorgängerprodukt noch 45 Prozent Pistazien enthielt, sind es bei der neuen Variante nur noch 15 Prozent.

Verpackungsdesign und Preis von 2,99 Euro blieben gleich. Laut Hersteller wurde das bisherige Produkt aus strategischen Gründen ausgelistet.

Plastik statt Kekse

Den dritten Platz sichern sich die Bardollini Pistachio Cookies (15 Prozent). In der großen Packung stecken sechs Kekse. Für zwei weitere wäre Platz, doch ein erhöhter Kunststoffboden füllt den freien Raum.

Der Hersteller verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse.

Kein Hinweis auf Alkoholgehalt

Auf Platz 4 findet sich der Kuchen-Snack Ferrero Fiesta l'Originale. Das Produkt enthält laut Zutatenliste 8,5 Prozent Likör. Auf der Packungsvorderseite fehlt jedoch der Hinweis darauf. Nicht nur für Kinder, auch für Menschen, die Alkohol meiden möchten, ist das problematisch.

Ferrero hält die Kennzeichnung für ausreichend und argumentiert, dass das Produkt nicht für Kinder beworben wird und das Logo „Kinder” wie etwa bei Kinder Bueno nicht aufgedruckt ist.

Kleiner als erwartet

Rang 5 im wenig rühmlichen Ranking belegt NEOH Crunch. Hier wecke die Verpackung die falsche Erwartung deutlich größerer Riegel als es die Realität hält.

Der Hersteller verweist auf seine Unternehmensgröße: Derzeit sei man auf Standardverpackungen von Produktionspartnern angewiesen. Ein eigenes Format wäre wirtschaftlich nicht tragbar.

Die Bilder des Tages i ?

Anti-Mogelpackungs-Gesetz

Bis Mitte November gingen beim VKI heuer rund 550 Zuschriften verärgerter Konsumenten ein. Mehr als jede dritte Beschwerde (37 Prozent) betraf den Preis oder das Gewicht eines Lebensmittels.

Seit April 2026 verpflichtet das neue Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel unter bestimmten Voraussetzungen dazu, geschrumpfte Füllmengen entsprechend zu kennzeichnen.