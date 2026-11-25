i Österreichische Lotterien setzen mit 18+, Mystery Shopping ein klares Zeichen für den Jugendschutz. APA-Images / APA / GUENTER R. ARTINGER (Archiv, Symbolbild) "Klare Vorgaben" Lotterien haben Nachricht für Spieler in Österreich Rubbellose und Co. gehören nur bei Erwachsenen unter den Christbaum. Die Österreichischen Lotterien machen mit einer Kampagne darauf aufmerksam. Von André Wilding 25.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Lotterieprodukte zu Weihnachten verschenkt werden, gilt eine klare Voraussetzung: Sie sind ausschließlich für Erwachsene bestimmt.

Mit der internationalen "Gift Responsibly Campaign" rücken die Österreichischen Lotterien deshalb auch 2026 die Altersgrenze von 18 Jahren und den verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspielprodukten in der Vorweihnachtszeit besonders in den Mittelpunkt. Die Kampagne läuft von 28. November bis 24. Dezember.

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"Glücksspiel ist kein Kinderspiel"

Die Österreichischen Lotterien unterstützen die internationale Initiative bereits seit 2010. Ihre zentrale Botschaft ist so klar wie einprägsam: "Glücksspiel ist kein Kinderspiel." Die Altersgrenze von 18+ wird ganzjährig auf mehreren Ebenen konsequent umgesetzt:

Mystery Shopping überprüft die Einhaltung der Jugendschutzvorgaben, es gibt laufend verpflichtende Schulungen für Vertriebspartner:innen und Mitarbeiter:innen sowie die sichtbare 18+- und Playsponsible-Kennzeichnung auf Produkten, Sujets und Drucksorten.

Generaldirektor Erwin van Lambaart: "Glücksspiel und Verantwortung gehören für uns untrennbar zusammen. Dazu gehört ganz besonders der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Unsere Haltung ist deshalb eindeutig: Glücksspiel ist Unterhaltung für Erwachsene und kein Kinderspiel."

"Klare Vorgaben"

Und weiter: "Gerade in der Weihnachtszeit wollen wir daran erinnern, dass Lotterieprodukte ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind. Mit klaren Vorgaben, verpflichtenden Schulungen und regelmäßigen Kontrollen setzen wir diesen Anspruch konsequent um."

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Im Weihnachtszeitraum setzt die "Gift Responsibly Campaign" einen zusätzlichen Impuls für verantwortungsvolles Schenken und rückt die Altersgrenze von 18 Jahren verstärkt ins Bewusstsein.