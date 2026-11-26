Für Tausende Fluggäste wurde der Aufenthalt am Flughafen Wien-Schwechat am Donnerstag zum Spießrutenlauf. Der massive Schneefall sorgte für zahlreiche Flugstreichungen und stundenlange Verspätungen. Allein bei Austrian Airlines müssen rund 9.000 Flugtickets umgebucht werden – "Heute" berichtete.
Unter den betroffenen Passagieren befindet sich auch ein prominentes Gesicht: der deutsche Journalist und Medienmanager Ulf Poschardt.
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Der ehemalige "Welt"-Herausgeber und Chefredakteur war anlässlich einer Veranstaltung nach Wien gekommen. Das von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gegründete Global Shift Institute hatte zu seinem ersten Event unter dem Titel "Ein Abend mit Ulf Poschardt" geladen.
Doch die Heimreise nach Deutschland gestaltete sich deutlich schwieriger als gedacht. Eigentlich wollte Poschardt am Donnerstag nach Berlin fliegen. Nach langem Hin und Her wurde seine Maschine schließlich gestrichen.
Während bei vielen gestrandeten Passagieren die Nerven blank lagen, ließ sich der deutsche Medienprofi die Laune offenbar nicht verderben. Auf "Heute"-Anfrage schilderte Poschardt seinen unfreiwillig verlängerten Aufenthalt in Wien mit einer ordentlichen Portion Humor.
"Ohne den Leberkäse von Pepi wär ich verhungert. Ansonsten war das Service, insbesondere in der Austria Lounge, hervorragend", so Poschardt gegenüber "Heute". Trotz des Flug-Chaos findet der Journalist lobende Worte für die österreichische Gastfreundschaft: "Ich liebe Wien und die Österreicher. Für mich war alles okay!"
Andere Reisende hatten hingegen deutlich weniger Grund zur Freude. Ein Wiener berichtete gegenüber "Heute", dass sein Flug gleich auf Samstag verschoben wurde. Passagiere einer Ryanair-Maschine nach London mussten sogar mehr als acht Stunden an Bord ausharren, ehe ihr Flugzeug endlich abheben konnte.
Poschardt dürfte von seinem unfreiwillig verlängerten Wien-Aufenthalt hingegen zumindest eine kulinarisch positive Erinnerung mit nach Deutschland nehmen.