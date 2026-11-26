Stundenlanges Warten im Flieger, ewiges Hin und Her zwischen Gate und Check-In-Bereich: Am Donnerstag wurde die Geduld unzähliger Fluggäste aufgrund des Schnee-Chaos auf eine harte Probe gestellt.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Auch bei den Austrian Airlines kämpfte man mit den Schneemassen, Verspätungen und stornierte Flüge waren die Folge. Nun steht fest: 9.000 Flugtickets müssen umgebucht werden.
Wie aus einer "Heute"-Anfrage an die "AUA" hervorgeht, sorgten die heftigen Schneefälle für massive Probleme am Flughafen Wien. "Zahlreiche Flüge sind verspätet oder mussten sogar gestrichen werden. Rund 9.000 Passagiere der Austrian Airlines sind betroffen", erklärt eine Pressesprecherin gegenüber "Heute".
Trotz umfangreicher Vorbereitungen kam es den ganzen Tag über zu wetterbedingten Einschränkungen im Flugverkehr. Zahlreiche Reisende mussten stundenlang an den Gates oder bereits in den Flugzeugen ausharren.
"Vor allem die Enteisung der Maschinen brachte den Flughafen an seine Belastungsgrenzen. Grund dafür waren laut AUA die starken, ununterbrochenen Schneefälle", so die "AUA" weiter.
Eine Entspannung der Lage sei vorerst nicht in Sicht. Weitere Verspätungen und Flugstreichungen in den kommenden Stunden seien nicht auszuschließen, heißt es seitens der Airline.
"Austrian Airlines arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die rund 9.000 betroffenen Fluggäste umzubuchen und möglichst rasch an ihr Ziel zu bringen", so die "Austrian Airlines" abschließend. "Wir bedauern die Verzögerungen und Unannehmlichkeiten", erklärt die AUA in einer Stellungnahme.