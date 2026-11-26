i Stress im Schneechaos: Das Auto ist eingeschneit, der Zug fällt aus und die Uhr tickt. iStock/bgwalker Frost statt Frühschicht Wegen Schnee zu spät im Job – drohen Konsequenzen? Gehaltskürzung, Urlaubstag oder sogar Jobverlust? Wer wegen Schnee zu spät in die Arbeit kommt, sollte seine Rechte kennen. Von Heute Life 26.11.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt, ein Blick aus dem Fenster offenbart eine dicke Schneedecke. Was für Kinder Grund zur Freude ist, sorgt bei vielen Berufstätigen schon am frühen Morgen für Schweißperlen auf der Stirn. Das Auto ist eingeschneit, auf den Straßen geht nichts mehr weiter und ausgerechnet der Zug, der einen noch rechtzeitig in die Arbeit bringen könnte, fällt aus. Während die Minuten verstreichen, macht sich langsam ein mulmiges Gefühl breit: Was sagt der Chef dazu, wenn man zu spät kommt? Muss man die versäumte Arbeitszeit nachholen, einen Urlaubstag opfern oder im schlimmsten Fall sogar um seinen Job bangen?

Schnee allein ist keine Ausrede

Wer aufgrund heftiger Schneefälle, vereister Straßen oder ausgefallener Öffis nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz erscheinen kann, hat laut Arbeiterkammer unter bestimmten Voraussetzungen einen berechtigten Dienstverhinderungsgrund. Damit ist die Verspätung oder sogar das Fernbleiben von der Arbeit entschuldigt. Ein Freibrief fürs Ausschlafen ist das allerdings nicht: Kündigt der Wetterbericht bereits am Vorabend starke Schneefälle an, müssen Arbeitnehmer entsprechend mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen. Ist die Fahrt mit dem Auto nicht möglich, kann auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erforderlich sein.

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Selbst ein mehrere Kilometer langer Fußmarsch kann einem gesunden Menschen unter Umständen zugemutet werden. Die eigene Gesundheit oder Sicherheit muss dabei aber niemand aufs Spiel setzen.

Diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Einfach wieder ins warme Bett zu schlüpfen, weil draußen das Schneechaos herrscht, ist keine gute Idee. Sobald absehbar ist, dass man sich verspätet oder gar nicht in die Arbeit kommen kann, muss der Arbeitgeber informiert werden. Dabei sollte man auch mitteilen, weshalb und wie lange man voraussichtlich verhindert ist. Auf Verlangen muss die Dienstverhinderung nachgewiesen werden können. Es empfiehlt sich daher, etwa Meldungen über Zugausfälle oder Straßensperren zu sichern.

Darf mir der Chef das Gehalt kürzen?

Wer trotz aller zumutbaren Bemühungen verspätet in der Arbeit erscheint, behält bei einer berechtigten, kurzfristigen Dienstverhinderung grundsätzlich seinen Anspruch auf Lohn oder Gehalt. Das gilt sowohl für Arbeiter als auch für Angestellte. Auch einen Urlaubstag muss man dafür nicht opfern. Ebenso wenig muss für die entschuldigte Abwesenheit Zeitausgleich genommen werden. Bei Beschäftigten mit Gleitzeit wird die versäumte Zeit innerhalb jener Normalarbeitszeit angerechnet, die laut Gleitzeitvereinbarung für solche Abwesenheiten maßgeblich ist.

Kann mich mein Chef deshalb rausschmeißen?

Auch hier gibt der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) Entwarnung: Eine unverschuldete, berechtigte Dienstverhinderung wegen Schnee und Eis rechtfertigt keine fristlose Entlassung. Anders kann die Sache allerdings aussehen, wenn man trotz angekündigten Schneechaos keine Vorkehrungen trifft, zumutbare Alternativen ignoriert oder dem Arbeitgeber nicht Bescheid gibt.

Wer also am Morgen im Schneechaos feststeckt, sollte möglichst rasch zum Handy greifen und seinen Chef informieren. Denn so mancher Ärger lässt sich bereits mit einem kurzen Anruf vermeiden.