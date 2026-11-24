i Zwischen Jobfrust und Eskalation liegt oft nur ein falscher Satz. iStock/Johnce Expertin verrät Dein Chef nervt? Mit diesen 3 Tipps bleibst du souverän Wenn der eigene Chef zum größten Stressfaktor im Job wird, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Drei Strategien können dabei den Unterschied machen. Von Heute Life 24.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schreibtisch quillt über, die nächste Deadline rückt bedrohlich näher und dann kommt der Chef auch noch mit einer zusätzlichen Aufgabe um die Ecke. Gerade gegen Jahresende, wenn die Akkus längst leer sind und die To-do-Liste einfach nicht kürzer werden will, braucht es oft nur einen falschen Satz, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Doch während man einem Kollegen durchaus einmal die Meinung sagen kann, ist die Sache beim Vorgesetzten deutlich heikler. Schließlich sitzt dieser am längeren Hebel. Den Frust ständig hinunterzuschlucken, ist allerdings auch keine Lösung.

Wie die "Global Leadership Effectiveness Study" von Hogan Assessments zeigt, klaffen die Vorstellungen der Mitarbeiter von guter Führung und die Realität am Arbeitsplatz deutlich auseinander.

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Allison Howell, CEO von Hogan Assessments, sieht einen Schlüssel zur Lösung in unserer Persönlichkeit. Sie beeinflusst, wie wir Kritik aufnehmen, Konflikte austragen und das Verhalten anderer interpretieren. Mit drei Strategien lassen sich schwierige Gespräche konstruktiver gestalten.

1. Erst nachdenken, dann Klartext reden

Wer seinem Chef am liebsten sofort die Meinung geigen würde, sollte zunächst das eigene Verhalten unter die Lupe nehmen. Gehst du Konflikten normalerweise aus dem Weg? Fühlst du dich schnell persönlich angegriffen? Oder wirst du im Eifer des Gefechts gerne einmal zu direkt? Die eigenen Schwachstellen zu kennen, ist entscheidend. Denn wer weiß, welche Situationen ihn besonders auf die Palme bringen, kann seine Reaktionen bewusster steuern.

Wie schwer uns das allerdings fällt, zeigt eine im "Harvard Business Review" vorgestellte Untersuchung der Organisationspsychologin Tasha Eurich: Während 95 Prozent der Befragten glaubten, sich selbst gut zu kennen, erfüllten tatsächlich nur zehn bis 15 Prozent die entsprechenden Kriterien. Howell empfiehlt daher, sich bereits vor dem Gespräch ein konkretes Ziel zu setzen. Was soll sich danach ändern? Wer das im Hinterkopf behält, verliert sich weniger schnell in gegenseitigen Vorwürfen.

2. Lerne, deinen Chef zu lesen

Nicht jeder Vorgesetzte tickt gleich. Während manche eine direkte Ansage und handfeste Argumente schätzen, brauchen andere Zeit, um Kritik zu verarbeiten. Überlege deshalb, wie dein Chef in der Vergangenheit auf unangenehme Themen reagiert hat. Dabei geht es keineswegs darum, ihm nach dem Mund zu reden. Vielmehr solltest du deine Botschaft so vermitteln, dass sie auch tatsächlich ankommt.

Dass zwischen Zuhören und Handeln oft Welten liegen, zeigt der "Global Culture Report 2024" von O.C. Tanner: Nur 58 Prozent der Unternehmen ergreifen nach Rückmeldungen ihrer Mitarbeiter auch konkrete Maßnahmen.

3. Kritisiere das Problem, nicht den Chef

"Du hörst mir sowieso nie zu!" – solche Sätze mögen im ersten Moment befreiend sein, bringen dich deinem Ziel aber kaum näher. Besser ist es, konkrete Situationen zu schildern, deren Auswirkungen zu erklären und mögliche Lösungen vorzuschlagen. Gib deinem Gegenüber auch die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge darzulegen. Besonders heikle Themen gehören zudem in ein Vieraugengespräch.

Wie belastend ungelöste Konflikte sein können, zeigt eine Untersuchung der britischen Organisation Acas: 57 Prozent der Betroffenen berichteten von Stress, Angstzuständen oder Depressionen infolge eines Konflikts am Arbeitsplatz.

Freunde im Büro: Warum das nicht immer gut endet i ?

Konstruktive Kommunikation ist allerdings keine Einbahnstraße. Auch Führungskräfte müssen bereit sein, Kritik anzunehmen. Schließlich geht es bei einem schwierigen Gespräch nicht darum, als Sieger aus dem Chefbüro zu spazieren, sondern darum, künftig besser miteinander arbeiten zu können.